新北市長侯友宜競選總統失利，臉書社團也相繼出現「罷免侯友宜」等臉書社團。台北市長蔣萬安表示，侯在新北市超過10年，付出得到市民肯定，和侯保持密切聯繫，也有一直給侯加油。

蔣萬安指出，和侯保持密切聯繫，也有一直給侯加油，雙北是一日共同生活圈，在交通、居住、教育及文化各方面都有合作，基北北桃4市也有溝通平台，侯在新北市超過10年，付出得到市民肯定，未來會持續和侯、新北市密切合作。

而北市去年5月人口回升至250萬人，可設第三副市長，雖市政工作繁重，但至今仍無下文。曾任國民黨不分區立委當選人韓國瑜於高雄市長任內的副市長、現任北市副市長李四川日前還說，「你看在高雄的我，與在台北的我有什麼不一樣？答案：我的頭髮越來越像韓市長了。」

蔣萬安笑說，相關人事會做整體評估考量，確定就會對外界報告，但對於李的頭髮愈來愈少則「還好吧」，髮量還是很多，有時看到李頭髮簡短顯得年輕又有型，可以來問問李的理髮師是誰。