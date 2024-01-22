自救會拉白布條抗議。（李京昇攝）

1家土地開發建設公司欲在苗栗縣造橋鄉大桃坪申請設置土石方資源堆置場，縣府22日舉行第2次環境評估審查會，地方組成自救會到場拉布條抗議，表達堅決反對立場，要求縣府撤案。對此，環保局回應，尊重自救會訴求，預計下午對外說明。

業者2019年提出在造橋鄉大桃坪段51筆土地、面積26.6914公頃，申請設置大桃坪土石方資源堆置場，引來造橋鄉大龍村民不滿，並組自救會抗議，近年來接連抗爭不斷，縣府今天在環保局舉行第2次環境評估審查會，自救會召集20多人到場拉白布條抗議，縣議員邱毓興、陳光軒、陳品安、葉忠倫、曾玟學等人到場聲援。

自救會會長李禮爐表示，土石堆置場要蓋在南港溪灌溉水源上游，更位於三百六坑溪水源頭，並在明德水庫自來水水質水量保護區10公尺以內，業者以休閒農場名義開發道路，並蓋下許多違法建物和設施，尤其申設的土石堆置場是「填埋型」，等於要將各式廢棄物永久埋在此地，對居民、水源與自然生態環境會造成永久傷害。

台灣石虎保育協會專員吳佳其說，距離上次專案小組已經過了5個月，這次生態調查依然沒有調查到石虎，開發單位在環說書裡面有寫「生態調查會滾動式檢討」，但在開發案場鄰近處，就有調查到石虎的資訊，業者對於迴避、減輕、補償等對策，都是輕描淡寫，要求業者應正面回應地方。

邱毓興、葉忠倫等人表示，業者在此大量購地、違法開發的事實非常明確，苗栗縣政府放任業者違法行為，更是讓業者在不用回復成原地形地貌的狀況下，繼續跑行政程序，相關部門官員應作為而不作為，尸位素餐的作法與態度，讓人氣憤，要求環評委員將此案退回，也請縣府各主管機關盡力排除不法，而非掩護無法無天的業者闖關。

縣府環保局祕書蔡政勳表示，縣府尊重自救會訴求，該設置案今天由環評委員依程序舉行第2次小組審查會，會中內容結論預計下午再對外說明。