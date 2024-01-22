台積電綠色乖乖網拍喊到666元。圖：翻攝網購平台

不少科技業都會在電腦機房或設備擺上綠色乖乖，因為綠色代表系統正常無需維修，而台積電每年也會和乖乖推出聯名款，近日推出的「綠色金順」掀起員工搶購潮，並在網購平台出現多筆轉賣上架紀錄，原本一包售價24元，最高開價666元，不過都無成交紀錄引發討論。相比之下，台積電先前跟星巴克聯名特色馬克杯「TSMC 35週年紀念杯」在網路轉賣後吸引許多民眾搶購。

網購平台陸續出現台積電聯名綠色乖乖轉賣資訊，報價100元至666元，有賣家開價2包1300元，亦有賣家整箱價格開價3600元，商品標示為台積電7-11門市限量販售，雖然轉手價相當驚人，但皆無交易成交紀錄。

業界人士表示，台積電綠乖乖轉賣有價無市，因為一般人不會花大錢買來蒐藏，反而是台積電先前跟星巴克聯名特色馬克杯「TSMC 35週年紀念杯」較有收藏價值。

台積電2022年送給每位員工一個TSMC 35週年紀念杯，該款紀念杯僅限在台積電各廠內的星巴克門市購買，一個原價600元，當時也有不少台積電員工在網路出售紀念杯，有的預售價賣到8百多元、1千元，現貨價更喊到2千元，就算如此，還是有人買單，顯見這款聯名杯很受青睞。