俄羅斯一架載有6人的醫療包機20日墜毀在阿富汗偏遠山區，俄羅斯官方表示4人生還，另外2人狀況未明。據信俄國百萬富豪葉夫修科夫（Anatoly Evsyukov）和妻子安娜也在飛機上，安娜在泰國度假時突然罹患重病，葉夫修科夫於是包機讓妻子返回俄羅斯急救，有外媒指兩人恐不幸罹難。
路透社報導，昨（21）日傳出有印度「客機」墜毀在阿富汗東部巴達克珊省（Badakhshan）偏遠山區，後證實失事飛機為一架俄羅斯的醫療救護包機。俄羅斯聯邦航空運輸局（Rosaviatsia）引述俄羅斯駐阿富汗大使館指出，一共有4人在失事中生還，另外2名乘客狀況未明。
不過2名阿富汗塔利班地方官員表示，4名生還者正與抵達現場的塔利班官員一起，2名乘客不幸死亡，另外塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）表示，駕駛小飛機的機師生還。
網路上流傳一支小飛機失事後、阿富汗山區冒出黑煙的影片，目前無法證實影片的真實性。
俄羅斯官媒塔斯社（TASS）引述俄國駐泰國大使館指出，這架私人醫療救護包機是從相當受俄國人歡迎的泰國巴達雅（Pattaya）起飛，返回莫斯科。俄羅斯新聞社（RIA Novosti）引述泰國消息人士指出，一名「病況嚴重的臥床乘客」從巴達雅的一間醫院搭上這架包機，這名女患者由丈夫陪同，她的丈夫是俄羅斯私人企業家，並支付了這趟醫療包機費用。
英國《太陽報》（The Sun）引述俄羅斯媒體指出，搭乘這架私人醫療包機的是俄國百萬富豪葉夫修科夫與妻子安娜（Anna），據悉他們在泰國度假時，安娜突然罹患神祕感染，必須緊急進行呼吸器治療，因此包下醫療專機讓她飛回莫斯科治療。
報導指出，葉夫修科夫與安娜恐不幸罹難。葉夫修科夫曾因在俄國南部羅斯托夫（Rostov）地區的經濟貢獻被表揚。
俄羅斯雷格南通訊社（REGNUM）引述消息人士指出，葉夫修科夫一家2023年12月中飛到泰國度假，原定9日返國，但因安娜突然重病，因此推遲了返國時間。安娜原本先在泰國一間診所治療，但狀況惡化、內臟衰竭，因此透過醫療專機返回俄羅斯，由於機艙空間有限，葉夫修科夫的兒子並未上機。另有報導指，機上4名機組員中，有2人為醫護人員。
雷格南通訊社稱，初步調查推斷，2個引擎故障導致小飛機墜毀。
俄羅斯聯邦航空運輸局指出，這架包機從巴達雅烏打拋機場（U-Tapao Airport）起飛，中途停靠印度、烏茲別克。俄媒SHOT引述消息人士指出，小飛機從雷達上消失前25分鐘，機師曾通報燃油庫存很低，將試著降落塔吉克機場。後續機師又通報其中一顆引擎失效，不久後又通報第二顆引擎失效。
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