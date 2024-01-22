俄羅斯一架載有6人的醫療包機20日墜毀在阿富汗偏遠山區，目前已知4人生還，另外2人狀況未明。

俄羅斯一架載有6人的醫療包機20日墜毀在阿富汗偏遠山區，俄羅斯官方表示4人生還，另外2人狀況未明。據信俄國百萬富豪葉夫修科夫（Anatoly Evsyukov）和妻子安娜也在飛機上，安娜在泰國度假時突然罹患重病，葉夫修科夫於是包機讓妻子返回俄羅斯急救，有外媒指兩人恐不幸罹難。

路透社報導，昨（21）日傳出有印度「客機」墜毀在阿富汗東部巴達克珊省（Badakhshan）偏遠山區，後證實失事飛機為一架俄羅斯的醫療救護包機。俄羅斯聯邦航空運輸局（Rosaviatsia）引述俄羅斯駐阿富汗大使館指出，一共有4人在失事中生還，另外2名乘客狀況未明。

A rescue team has reached a private jet that crashed in Afghanistan and is treating survivors, according to Russia’s Federal Agency for Air Transport https://t.co/or1pNykPI7 — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) January 21, 2024

不過2名阿富汗塔利班地方官員表示，4名生還者正與抵達現場的塔利班官員一起，2名乘客不幸死亡，另外塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）表示，駕駛小飛機的機師生還。

⚡️Afghanistan Plane Crash 'Survivors' - Falcon 10 Aircraft Found



Four people have been found injured but alive after their small jet dropped off radars in Afghanistan. (According to Russia's aviation authority, citing information from the embassy in Afghanistan)



The fate of two… pic.twitter.com/6Oc9baDuhT — RT_India (@RT_India_news) January 21, 2024

網路上流傳一支小飛機失事後、阿富汗山區冒出黑煙的影片，目前無法證實影片的真實性。

⚡️ A private plane flying to Moscow from India crashed in Afghanistan. There were 6 people on board, reports russian media.



It is reported that the Falcon 10B passenger jet belonged to Gazprom [ed. russian majority state-owned energy corporation]. Before the crash, the pilot… pic.twitter.com/xRm0d3xgxT — FLASH (@Flash_news_ua) January 21, 2024

俄羅斯官媒塔斯社（TASS）引述俄國駐泰國大使館指出，這架私人醫療救護包機是從相當受俄國人歡迎的泰國巴達雅（Pattaya）起飛，返回莫斯科。俄羅斯新聞社（RIA Novosti）引述泰國消息人士指出，一名「病況嚴重的臥床乘客」從巴達雅的一間醫院搭上這架包機，這名女患者由丈夫陪同，她的丈夫是俄羅斯私人企業家，並支付了這趟醫療包機費用。

英國《太陽報》（The Sun）引述俄羅斯媒體指出，搭乘這架私人醫療包機的是俄國百萬富豪葉夫修科夫與妻子安娜（Anna），據悉他們在泰國度假時，安娜突然罹患神祕感染，必須緊急進行呼吸器治療，因此包下醫療專機讓她飛回莫斯科治療。

Millionaire Russian businessman Anatoly Evsyukov and his wife feared dead after plane slams into mountain in Afghanistanhttps://t.co/5EoWcQTHH5https://t.co/5EoWcQTHH5 — The Scottish Sun (@ScottishSun) January 21, 2024

報導指出，葉夫修科夫與安娜恐不幸罹難。葉夫修科夫曾因在俄國南部羅斯托夫（Rostov）地區的經濟貢獻被表揚。

俄羅斯雷格南通訊社（REGNUM）引述消息人士指出，葉夫修科夫一家2023年12月中飛到泰國度假，原定9日返國，但因安娜突然重病，因此推遲了返國時間。安娜原本先在泰國一間診所治療，但狀況惡化、內臟衰竭，因此透過醫療專機返回俄羅斯，由於機艙空間有限，葉夫修科夫的兒子並未上機。另有報導指，機上4名機組員中，有2人為醫護人員。

Update: "A plane that crashed in Afghanistan that was evacuating an ill Russian woman. It crashed due to two engine failures.



The Falcon 10 business jet delivered Anna Evsyukova from Thailand to Russia. While on vacation, the woman became seriously ill, she was hospitalized and… pic.twitter.com/Qwfn6ADtUT — OSINT (Uri) 🇺🇸 🇨🇦 🇬🇧 🇺🇦 🇮🇱 (@UKikaski) January 21, 2024

雷格南通訊社稱，初步調查推斷，2個引擎故障導致小飛機墜毀。

俄羅斯聯邦航空運輸局指出，這架包機從巴達雅烏打拋機場（U-Tapao Airport）起飛，中途停靠印度、烏茲別克。俄媒SHOT引述消息人士指出，小飛機從雷達上消失前25分鐘，機師曾通報燃油庫存很低，將試著降落塔吉克機場。後續機師又通報其中一顆引擎失效，不久後又通報第二顆引擎失效。