海洋委員會海洋保育署今年發表《蘭嶼海洋無脊椎動物 100 種》導覽手冊，圖為紫色雙孔螅。（海洋保育署提供／林瑞益高雄傳真）

海洋委員會海洋保育署今年發表《蘭嶼海洋無脊椎動物 100 種》導覽手冊，精選蘭嶼具代表性的100種底棲無脊椎動物，涵蓋甲殼動物、軟體動物、棘皮動物等常見物種，以及特殊或亮眼的物種。導覽手冊包括生態照片和重要特徵的圖片，並加入「知識小百科」，以滿足讀者的需求。

海保署22日說，該署於2022年委託國立中興大學全球變遷生物學研究中心團隊，結合國立嘉義大學生物資源學系及國立自然科學博物館，針對蘭嶼海域底棲無脊椎動物做物種普查。

在歷時1年多的物種普查，共記錄 574 種海洋底棲無脊椎動物，其中已確定種名的有 439 種（甲殼動物 139 種、軟體動物 238 種、棘皮動物 62 種）。在這些物種中，蘭嶼新紀錄種更高達138種（甲殼動物 53 種、軟體動物 62 種、棘皮動物 23 種）。

為了滿足讀者的需求，執行團隊中興大學老師施習德及嘉義大學老師邱郁文也建議，未來可加強蘭嶼潮間帶與陸域蟹類的調查與保育，並規畫生態友善路線或車道限制，以減少繁殖季降海釋幼的陸蟹遭到路殺。