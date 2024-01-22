警方協助街友前往社福機構避寒。（警方提供／李京昇苗栗傳真）

有鑑於中央氣象署發布22日至24日寒流來襲，各地天氣將有10度以下氣溫發生的機率，其中苗栗地區更是體感溫度-1度最低的地區，苗栗警方配合縣府啟動低溫關懷行動，昨天協助勸導4名街友至避寒場所，縣府社會處等單位也將持續關懷行動。

苗栗警分局通報各分駐、派出所針對街友可能長期露宿的公園、車站及地下道等公共場所加強巡邏，如發現街友逗留或露宿，可及時提供必要的協助或通報社會處。

南苗派出所所長吳幸昌、警員王致懿21日19時餘即於南苗三角公園發現一名街友在寒風中用餐，立即趨前關懷其身體狀況，並將其護送到人安基金會苗栗平安站暫時避寒，讓街友免於露宿街頭，避免入夜天冷發生危險。

苗栗警分局呼籲社區民眾應發揮鄰里守望相助的精神，發現街友，特別是年老或體弱或獨居老人，可撥打衛福部1957福利諮詢專線、各縣市政府社會處及1999為民服務專線，提供相關社會福利服務。