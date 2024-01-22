機師工會長榮分會本次罷工訴求為：調整飛行員結構薪資20％、調漲外站飛行津貼至每小時6美元、停止聘用外籍正駕駛員。長榮航空指出，自該工會2022年提出調整薪資福利調解至今，長榮航空飛行員依職級不同，底薪已調整逾20％，飛行津貼也同步提升，每月薪資（不含外站津貼）合計已增加18,000~36,000元以上。

外站津貼部分，長榮航空除了提供組員外站住宿期間早餐外，長榮航空津貼計算給付時間為國內業界最長，且自2023年迄今調幅達 17％，以長榮航空台北-洛杉磯航班為例，在洛杉磯停留的兩天期間，其中早餐已由公司提供，另外午晚餐共4餐給予283美元(約台幣8,760元)的餐費。

長榮航空在去年有獲利的基礎下，已經發放6個月的年終獎金，並將於結算2023年實際獲利後，另再發放員工酬勞；長榮航空表示，民營公司必須自負盈虧，需考量永續經營，無法因短期間獲利即一次性大幅調薪，但是公司會持續增進員工薪資福利，與員工分享公司的營運成果。

在外籍機師聘僱方面，因國內飛行人才有限，長榮航空積極培育國內機師人才，並在美國設有飛行學院，持續招募飛行學員與聘用合格的飛行員；惟當本國籍機師人數不足時，才會聘用外籍機師，外籍機師晉升機長標準與與本國籍機師一致，此為長榮航空一直以來晉用機師的原則及做法。針對勞動局處分，已向主管機關提起訴願。所有機師均須通過業界訓練和考核，取得執飛機型檢定証後始得執飛。

長榮航空機師人數超過1,460人，此次機師工會贊成罷工的長榮航空機師為543人，為長榮航空機師總人數的37％。長榮航空表示，不放棄與工會協商，同時，基於社會責任並遵照交通部、民航局要求，已成立緊急應變小組，統籌人力盤點、航班調度以及旅客輸運規畫，確保主要航線營運，一旦機師工會開始罷工，將於第一時間在公司官網、手機App公告受影響航班資訊，並設立專屬網頁，提供最新的航班異動以及相關作業辦法。