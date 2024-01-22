新國會三黨不過半，民進黨立法院黨團總召柯建銘指出，「氣到盛時必謹慎，境到逆處乃從容」，當前新國會面臨預算、法案、同意權、不信任案等4大挑戰；當前民眾黨擁8席不分區立委，如果是用來製造國會紛亂，就是毫無作用的8席，而國民黨不分區立委當選人韓國瑜競選立法院長，有可能只得54票，變成史上得票率最低。

大選落幕後，民進黨失去絕對多數優勢，此屆國民黨獲52席、加上2席無黨籍親藍立委陳超明和高金素梅共54席，民進黨51席，而民眾黨8席成為關鍵少數，對立院龍頭之爭，當選國民黨不分區立委韓國瑜喊出搭檔立委江啟臣「韓江配」，但也表示江啟臣隨時可退，保留與民眾黨合作彈性。

柯建銘昨晚接受政論節目專訪時提到，新國會面臨包括預算、法案、同意權及不信任案等四大挑戰，馬上就會遇到2026年縣市長選舉，各黨都在布局，新國會是大賽局，演得太離譜，會自動被淘汰，過去民進黨完全執政，總預算也常被刁難，總要設法讓預算通過，前總統陳水扁執政時期，就是屬於朝小野大的時代。

柯建銘說，民進黨總統當選人賴清德已經說過，一開始不會處理像是中正紀念堂組織法等重大衝突法案，還有轉型正義等後續法案。

談及國會龍頭之戰，柯建銘說，民進黨立法院長選舉「輸就輸」，韓國瑜可能變成史上得票率最低的院長，最多54票，大家都認為是最不適任、最沒期待的立法院長；因立法院長負責國會外交，代表國家的尊嚴和顏面，不能給國家漏氣，韓當選若維持過去行事樣態，將是國民黨沉淪、走上衰敗的開始，成為國民黨永遠的恥辱印記。

談及民眾黨扮演國會少數，柯建銘說，「綠白合」，他說，個別議題合作是一回事，但民眾黨新科立委黃國昌「一副好像天下都是看我（黃國昌）的樣子」，真的看不懂。他也說，國民黨怎麼會讓民眾黨主導，民眾黨擁有的8席不分區立委，若是用來製造國會紛亂，那是毫無作用的8席。

柯建銘說，他在國會的經驗是10屆，不是10年，民進黨是非常團結的戰鬥團隊，黨團助理的國會經驗，加起來超過100年，會團結面對分裂的在野黨。