葉昇峻（叫賣哥）因為疫情跟前妻分隔兩地才離婚。（中天提供）

中天綜合台《小明星大跟班》明（23）日晚間10點將播出「結婚是為了幸福，離婚也是啊」主題。劉雨柔和前夫因觀念不同時常起爭執：「我前夫是有負債的，但我有一點很看不慣，他看我買東西，他就也一直買，但問題是他不需要，而且他會說『妳可以，為什麼我不行』？」

而她的離婚主因是前夫和異性互動沒分寸：「他起床就傳訊息給這個女的，還被我發現她是他以前的曖昧對象，但你都被我發現了，還嘴硬說『怎麼了嗎？我有說我想她，還是愛她嗎』？」種種問題導致結婚6年的她不敢生小孩：「結婚初期就一直發生這些事，所以就會避免後面有更多麻煩，像我最痛心的是凍卵過程很不舒服，手術當天他還一直問我『幾點結束，我學生要排時間』，我那時候就覺得算了，就這樣吧。」

葉昇峻（叫賣哥）和前妻相差16歲，兩人之間存在代溝：「我前妻生完小孩後，高音就唱不上去，所以她從懷孕到離婚都沒工作，覺得自己沒賺錢。還要伸手拿錢，就開始自卑。」

葉昇峻為了鼓勵前妻，不僅砸重金、創辦電商平台讓她經營，還添購許多音響設備，要讓她好好練唱，但前妻反而覺得有壓力。主持人吳姍儒（Sandy）聽完也忍不住替女方抱不平：「雖然出發點是好的，但男人不要都不問老婆要什麼，就自顧自地做一些有的沒的。」

他也透露，疫情算是導致離婚的關鍵：「本來想說小別勝新婚，結果感情越來越淡，原想把工作丟著回台南跟她修補關係，可是她都不太回應我，我一頭霧水，她就說『分開之後發現問題很多，你連吵架都懶得吵，不溝通也算冷暴力』。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間10點《小明星大跟班》。