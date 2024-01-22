總統當選人賴清德22日南下高雄謝票，賴清德先前往左營元帝廟參拜後，第二站到三民區覆鼎金保安宮參香謝票，賴清德強調，上任後會讓台灣朝「國強民富」的方向前行，除了持續加強國防並和民主陣線站在一起，更要發展台灣經濟，也會重視年輕人的需求並照顧弱勢。

賴清德致詞時表示，未來他將與國會各黨團立委共同合作，要讓國家更強、人民更富裕，朝著國強民富的方向走。國強的部分，一定要繼續強化國家國防力量，一方面保護自己，一方面向國際社會宣示保護台灣的決心，台灣也要和美、日、韓、歐洲等民主陣營站在一起，大家有伴也比較有力量。

賴清德指出，他上任後另個發展重點就是拚經濟，俗話說「民以食為天」，人民的飯碗是最重要的，他將持續發展經濟，除了大型企業外，提供全國超過80％到90％工作機會的中小企業也非常重要，他會好好支持中小企業，讓中小企業轉型升級更有競爭力。

另外，賴清德也說，現在年輕人有許多心聲，政府會照顧年輕人需求，並和年輕人站在一起，讓年輕人有機會實現自己的理想，他們也會照顧弱勢，讓弱勢或是跟不上腳步的人能好好生活，這才是偉大的國家。