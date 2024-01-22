文化部推動公共藝術25年，截至2021年為止，投入總經費近百億元，但多年來在政策面和執行面都受到各界批評，像是環境垃圾、少數團體壟斷，遭質疑為辦理而辦理，經費龐大過於浪費。監察院今指出，公共藝術興辦單位多半不諳公共藝術 ，也不耐繁雜的執行過程， 以代辦之名行委辦之時，文化部卻未積極處理，因此提案糾正。

監察院指出，公共藝術推動至2021年，完成2455件設置案，作品數5126件，而公共藝術設置辦法1998年施行以來，也歷經6次修正，相關程序規定益趨繁瑣，而興辦單位往往藉「行政代辦」之名，行「全部委辦」之實。

監委范巽綠、蘇麗瓊、林盛豐調查，文化部統計2011年至2021年，代辦711案、自辦806案，代辦案件數占47.4％ ，以金額來看，代辦案金額約占68％，而以2021年來看，公共藝術案141案有84案委託代辦，其中有58案集中在4家代辦，比率高達41％。

監委指出，部分代辦與得標公司有重大異常關聯，疑似成為利益集團統籌與利益分配者，想要進入此領域的年輕藝術家，認為需要「靠行」才能拿到案子，此類弊端連行政院政委都有所聞，但文化部始終未主動深究興辦機關何以「依法應辦理」，卻「難以辦理」的根本原因 。

另外，文化部專家學者資料庫中委員僅366人，專業層面分布不均且多年未新增調整，令人質疑 「視覺藝術專業類」委員名單名不副實 ，導致興辦單位無法採購出藝術性較高的作品，還有委員自身為代辦公司負責人，在標案執行期間，同時為他案徵選委員，完全未有迴避，有壟斷之虞。

監委另點出三項缺失分別是，預算規模龐大的國防部還任由各軍種自行向大陸地區進口「製品胚體」，完全失去設置公共藝術意義；重大公共工程編列百分之一的公共藝術經費，金額過於龐大，國內缺乏執行數千萬甚至數億元公共藝術案的大型公司，興辦困難；部分公共藝術代辦單位疑似掌權，使執行小組及徵選小組成員名單具操作空間，還有向藝術家施壓之嫌。

監院強調，文化部未積極覈實建置專家學者名單、多層次揭露資訊、將違規廠商及委員分別列入採購黑名單及除名、落實迴避及旋轉門條款，還一味以「皆未接獲相關檢舉或明確違法事證」、「已於各徵選方式簡章範本第20條皆訂有迴避條款」，消極回應，有嚴重違失，因此11日通過糾正案，同時將具體檢舉案例函請法務部轉相關檢察機關辦理。