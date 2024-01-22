113學年度學科能力測驗於22日舉行第3天考試，上午登場的考科為數學B，高中老師認為，題目文字量及計算量皆適中，敘述簡單明確，能評量學生的數學基本概念，不少題型也以情境包裝，在作答上不會有時間壓力，。

陽明高中數學老師蘇順聖表示，今年數學B考題由於約一半的題目，有利用簡易情境化的敘述做試題包裝，因此能評量學生是否具備使用數學概念解決生活情境問題的能力。

蘇順聖特別提到，像是第1題與第3題以遊戲玩家來敘述題目，第6題則是以大樓外牆展示作為描述，第7題從溫度偵測站來出題，均讓考生能以具象情況以數學來分析考題，跟傳統數學陳述不大相同，不過由於情境式描述比較多，因此閱讀量比較大，但出題大多為基本題型，答題時間壓力不會太大。

建國高中數學老師林穎志說，在特色出題上，像是第10題考的是兩個光點在線段之間的移動，第12題為機器人在棋盤中移動，第17題則比較難，描述的是12個等分點，考生在答題時可對應時鐘的概念來思考，這題作答較不易，需要避免遺漏與多算。