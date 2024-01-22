原本被認為有意角逐副院長位置的立委傅崐萁戲劇性讓步，要大家一起支持江啟臣當副院長。（鄧博仁攝）

傅崐萁爭取立院龍頭 朱立倫喊：呼聲最高為韓國瑜

國民黨今（22）日邀請新科立委座談，會中協調成功「韓江配」，並決定團進團出一起亮票。原本被認為有意角逐副院長位置的立委傅崐萁，會中戲劇性讓步，要大家一起支持江啟臣當副院長，讓黨內緊張氣氛瞬間緩和，據悉，黨主席朱立倫也在會中說，需要傅崐萁對議事規則的熟悉來對付民進黨「萬年總召」柯建銘，似是暗示總召人選。

國民黨雖然都有共識立法院長要由韓國瑜來競選，但韓國瑜突然找來江啟臣搭檔，還說要雙進雙出，這讓本來因為韓要選院長，而自願退而求副院長的傅崐萁心有不甘，近期頻頻出招，挺傅派立委也在今天座談會上要求在副院長人選上，要有程序，先協調，然後假投票。

座談會過程一度陷入緊張，傅崐萁發言時，先稱自己跟韓國瑜是永遠的兄弟，接著闡述自己所提的五大國會改革倡議，此時談到副院長人選議題時，他突然一句「沒有其他人要選副院長了吧？」讓場面一度陷入尷尬，在場連江啟臣都愣住，一時不清楚他的意思也不知道要回什麼，朱立倫還開玩笑拍一下江啟臣說，「你怎麼不講話？」

在場立委原本以為傅崐萁即將發難，沒想到傅崐萁突然稱讚起江啟臣，說江啟臣是國民黨未來能選總統的優秀人才，要大家一起支持他，並給他加油，此時現場氣氛才緩和下來，大家都放下心，韓江配成形。

朱立倫也講說，確實需要有熟悉議事規則的人，像是傅崐萁這樣的委員，能夠出來制衡民進黨的「萬年總召」柯建銘，言下之意似是在暗指傅崐萁堪任國民黨團總召職位。

不過據了解，目前黨內積極爭取總召之位得還有資深立委賴士葆，若傅崐萁要當總召，必定面臨兩強相爭。此外，朱立倫也請韓國瑜在完成立法院長選舉後，在黨團幹部選舉的30日之前的過渡階段，為防止民進黨的操作，要先組成一個臨時的應變小組，對應民進黨所發動的攻擊，因此黨內立委研判韓所組的應變小組，相當有可能就是接下來新屆期第一會期的黨團幹部構成。