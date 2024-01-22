「家政服務業是促消費、穩就業、惠民生的重要領域，關乎千家萬戶的幸福生活。據行業協會測算，目前我國家政從業人員超過3000萬。」今天（2024年1月22日）在國新辦舉行的《關於發展銀發經濟增進老年人福祉的意見》（簡稱《意見》）國務院政策例行吹風會上，大陸商務部服務貿易和商貿服務業司負責人朱光耀介紹。

老年人照護是家政服務的一項重要工作。《意見》指出，鼓勵養老機構、家政企業、物業服務企業開展居家養老上門服務。支持社區助浴點、流動助浴車、入戶助浴等多種業態發展。培育發展專業助老陪護機構，支持與養老機構共享資源，拓展陪護場景。鼓勵零售服務商、社會工作服務機構等拓展助老服務功能，提供生活用品代購、家政預約、代收代繳、掛號取藥等服務。

「家政服務業是這麼多行業中，比較少見的供不應求的行業。據行業協會測算，目前家政服務業從業人員大概3000萬左右，實際需求超過5000萬，缺口還是很大的。」朱光耀說。

朱光耀介紹，這些年，商務部會同相關部門綜合施策，連續7年接續推進家政扶貧和家政興農，送政策下鄉、送培訓下鄉、送崗位下鄉，千方百計吸引人才，擴大和優化家政服務供給。自2023年10月起，商務部組織各省市區開展家政服務招聘季活動，通過「直播招聘」這個互聯網招聘新管道，助力家政企業精準推介家政服務崗位，提高招聘效率，提升家政服務供給能力。目前，四川、安徽、河南、天津、湖南等20多個省市區已經開展直播招聘活動。

在家政服務業政策支持體系方面，朱光耀介紹，商務部會同相關部門出台稅費優惠、培訓補貼、創業扶持、金融支持等系列支持舉措，按年度印發《促進家政服務業提質擴容工作要點》和《家政興農行動工作方案》。

此外，大陸商務部牽頭建立了全國家政服務信用信息平台，手機版「家政信用查」APP，可以查到家政企業和家政服務員相關信息，支持家政企業為家政服務員建立信用記錄，開展職業背景信息驗證核查，為消費者提供信用信息的查詢服務，保障消費者知情權，推動放心消費。截至目前，大陸全國家政信用信息平台已經歸集了2萬多家家政企業，1500多萬條家政服務員的信用信息，累計訪問量超過2億次。

大陸民政部養老服務司負責人李永新表示，近年來，民政部大力推動養老服務發展的重心向居家社區傾斜，推動各地加強社區居家養老服務網路建設，在縣（市、區）、鄉鎮（街道）層面發展具備全日托養、日間照料、上門服務、區域協調指導等綜合功能的區域養老服務中心，扶持培育連鎖化、品牌化、規模化運營的社區養老服務機構。截至2023年3季度，大陸全國共有35.9萬個社區養老服務機構和設施、308.5萬張社區養老床位，已有392個縣（市、區）建成示範性社區居家養老服務網路。

大陸國家發改委社會發展司司長劉明表示，在處理民生和經濟、事業和產業關係上，《意見》將「解難題、強產業」作為兩個關鍵著力點。一方面，將發展民生事業放在優先位置，聚焦老年人吃飯、購物、就醫、養老、文化等身邊的「關鍵小事」；另一方面，結合時代發展和老年人需求變化，重點培育一批市場前景明確的潛力產業，以市場化方式引導各類經營主體積極參與，豐富和擴大高品質產品和服務供給。

劉明說，「銀髮經濟覆蓋面廣，但現階段相關產業主要集中在餐飲、護理、保健等基礎養老服務方面。而老年人多元化、差異化、個性化的需求，正變得越來越旺盛和迫切，卻尚未得到有效滿足，這其中蘊含著巨大的發展機遇。」

劉明表示，針對這樣一些產業短板弱項，《意見》結合供給端的發展基礎，依據老齡群體和備老人群的需求特徵，從老年人自身需要的老年用品、智慧健康養老產品和康復輔助器具，到抗衰老、養老金融和老年旅遊等高品質服務，再到全社會適老化改造，重點謀劃了七大潛力產業。

「最近人工智能、服務機器人成為各方關注焦點，隨著新一代信息技術與康養產品的加速融合，將對傳統養老模式帶來巨大改進。」劉明介紹，對此，《意見》明確提出謀劃一批前瞻性、戰略性科技攻關項目，推進新一代信息技術以及移動終端、可穿戴設備、服務機器人等智能設備在居家、社區、機構等養老場景集成應用。