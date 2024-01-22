伊朗與巴基斯坦爆發越境攻擊危機

伊朗上周二動用飛彈和無人機，進入巴基斯坦領空，宣稱打擊了伊斯蘭教遜尼派聖戰團體正義軍（Jaish al-Adl）據點，而巴國周四一早隨即出動美製F-16，還有中巴聯手打造的JF-17「雷電」（Thunder），也就是解放軍所謂的「梟龍」等戰機，以打擊分離組織的名義，對鄰國伊朗進行了報復空襲。不過，就在巴基斯坦暗示，局勢不會進一步升級後，社群媒體上卻出現了伊朗擊落1架F-16和JF-17戰機的消息。

綜合外電21日報導，儘管很難確切指出，相關訊息的最初根源，但卻被印度著名帳戶廣泛傳播，並獲得高度關注。其中「前線部隊」（The Frontal Force）說，「巴基斯坦空軍出動了JF-17前往伊朗發射飛彈的地區，但其中一架JF-17因靠近伊朗邊境而失踪，很可能是被伊朗防空系統擊落。」而貼文的時間是2024年1月17日上午10點41分，有近20萬點閱。

但奇怪的是，巴基斯坦空軍越界，報復伊朗空襲的時間是1月18日。到了18日，帳戶上又貼文指出，「有報導說，從昨天起，伊朗防空系統就在警戒狀態，擊落了至少兩架越界攻擊的巴基斯坦空軍戰機。」結果點閱接近100萬。

另一個名為「暢說不受限」（Voice Unchained）的帳號則寫道：「伊朗剛剛擊落了巴基斯坦空軍1架F-16 和1架JF-17。」而1月20日分享的貼文中還公開了一段影片，附帶的免責聲明雖說，影片和實際事件無關，但仍有人分享。

Yes here is the rubble pic.twitter.com/7TmfHZbWQ7 — Habibullah Khan (@Huk06) January 18, 2024

像名為「沙利格拉姆·普拉薩德·辛格」（Shaligram Prasad Singh）的帳戶不斷加以分享，甚至還下了「伊朗剛剛擊落了巴基斯坦空軍1架 F-16 和1架 JF-17」的標題。接著有好幾百個帳戶轉傳，點閱數更達1,76,500。

而名為「阿克西特·辛格」（Akshit Singh）的帳戶不但轉傳了影片，還貼文說，「伊朗剛剛擊落了巴基斯坦空軍1架F-16和1架JF-17。兩架戰機都試圖侵入伊朗領空，又令中美難堪，而這場戰爭正在升級。」相關貼文不但博得50多萬點閱，還有超過1萬人按讚。

老實說，由於JF-17是新德里宿敵中國和巴基斯坦聯手打造，加上巴國2019年在「火速反擊」（Operation Swift Retort）中，擊落了印度米格（MiG）-21戰機，並俘虜了1名印度飛行員，因此許多印度人都巴不得看到這款戰機被擊落。儘管相關傳聞並非事實，但卻起碼有12個印度帳戶廣為分享，還引起印度大使關注，要求獲知最新訊息。