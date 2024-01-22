林姓丈夫家屬前往相驗時不發一語，對於悲劇發生不願多談。（任義宇攝）

高雄昨晚接獲報案稱有人失聯，破門發現一家屋口陳屍租屋處內已死亡多時。（警方提供／任義宇高雄傳真）

高雄林姓、袁姓夫妻檔與3名幼子，昨晚陳屍位於新興區租屋處，由親友向警方報案破門後已明顯死亡，一家五口疑被經濟壓力逼上絕路，現正由檢察官至市立殯儀館相驗釐清死因，雙方家屬到場不發一語。

林、袁姓夫妻檔目前年僅28歲，已育有3名年紀分別為3歲、6歲和7歲幼子，昨晚10點袁女同事因聯繫不到袁女，因袁女曾透露有經濟壓力，加上養子壓力大，擔心出意外而向警方報案，沒想到警方破門後仍發生憾事。

警方發現，一家五口屋內門窗緊閉，警方進門後5人已明顯死亡，並無發現外力介入痕跡，據周邊監視器顯示，一家五口疑似20日返家後就沒有再出入過。

據了解，林男為某公司基層員工，袁女則曾經營精品店，夫妻倆疑似因經濟壓力大，欠有多筆債務，加上3名兒子教養費用，更加重經濟負擔，可能成壓倒一家五口主因。

檢察官今早前往市立殯儀館相驗釐清死因，夫妻雙方家屬在10點後陸續抵達現場，林男家屬到場時低頭不發一語，袁女父親則情緒激動，在親友攙扶下才勉強能走進相驗室，對於一家五口走上絕路都不願多談。

高雄市社會局表示，經查無保護及脆家通報紀錄，也非自殺列管案，社會局已派社工關懷並連結慈善資源，並協助處理喪葬事宜。

教育局則說，經查3名小孩其中1名就讀外縣市國小、2名就讀本市幼兒園。園方表示小孩平時上學並無異狀，園方將持續關懷與協助家屬，教育局亦請學諮中心入園進行班級團體輔導，呼籲家長應尊重孩子個體生命，如有家庭或經濟變故可尋求相關政府資源協助。

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