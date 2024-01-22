台鐵近年大量投入新式列車提升乘載運能，造成客運路線乏人問津，業者不堪長期虧損，忍痛宣布羅東往返花蓮的201線將在3月1日停辦半年，另外台北往返花蓮的1580線及1071線預計明年期滿不再續營。（羅亦晽攝）

台鐵近年大量投入新式列車提升乘載運能，造成客運路線乏人問津，業者不堪長期虧損，忍痛宣布羅東往返花蓮的201線將在3月1日停辦半年，另外台北往返花蓮的1580線及1071線預計明年期滿不再續營。（羅亦晽攝）

蘇花改2020年通車後，吸引國道客運業者進駐花蓮經營往返北宜的客運路線，協助改善車票難求的問題，隨台鐵近年大量投入新式列車提升運能，客運路線乏人問津，甚至常面臨空車往返窘境，業者不堪長期虧損，忍痛宣布201羅花線將在3月1日停辦半年，1580線及1071線等2條北花線預計明年期滿不再續營。

台北往返花蓮的火車票在蘇花改還未通車前，每逢假日總是一位難求，蘇花改通車後，公路局開通台北、羅東直達花蓮的客運路線，包括首都客運1580線（板橋-花蓮）、台北客運1071線（南港-花蓮）和統聯客運1663線（南港-花蓮）等3條北花線客運，及國光客運、葛瑪蘭客運聯營的201線（羅東轉運站-花蓮轉運站），協助解決火車運能供不應求的問題。

不過客運搭乘時間長，如遇尖峰時段花蓮往返宜蘭、台北至少需要3個小時以上，儘管票價較低，民眾考量時間成本，大多還是選擇火車，如買不到車票才會退而搭乘客運，且台鐵近年大量採購EMU3000新式列車投入北迴線提升運能，客運搭乘率每況愈下，虧損愈來愈多，最後面臨停駛命運。

葛瑪蘭客運業務部協理李俊仁坦言，羅花線開辦迄今營運績效不如預期，由於旅客選擇火車居多，且客運抵達的地方火車都有到，以致載客率低，平均1台車只會載到1至2人，總虧損金額已累計約2000萬元，對公司來說是很沈重的負擔，經評估市場需求認為沒有必要浪費資源，已依照法規辦理停駛業務，3月1日起將試辦停駛6個月，屆時再視民眾反映做後續措施。

首都客運總經理李建文證實，台鐵運能隨新式列車上線大幅提升，雖然客運票價低，但時間長，乏人問津，幾乎每班次只有2至3人搭乘，甚至經常空車往返，營運迄今已累計虧損上億元，業者已無力負擔，因此1580線及1071線等2條北花線已向公路局申請明年1月6日期滿不再續營，不過2條路線目前每天仍往返各1班次，還未停駛，會堅持跑到最後一天。

台北監理所表示，目前還在搜集各地方政府意見，還沒有具體的內容，收到業者申請後，會再跟其協調，以民眾角度溝通民行需求的部分；統聯客運明年是否也不續營，截至發稿前未有相關回應。