入冬最強寒流即將來襲，陽明山有望降雪。台北市長蔣萬安22日說明北市府相關整備，包含陽明山國小向教育局備查23、24日停課，消防局提醒民眾使用瓦斯熱水器需多加注意，社會局也已針對獨居長者、弱勢族群等啟動相關關懷機制，並開放收容所供街友避寒。

蔣萬安指出，目前僅陽明山國小向教育局報備，23、24日停課，並於29、30日補課，以確保學童、家長和老師的安全為最優先考量，考量到兼顧家長上班需求，陽明山國小也會提供課後照顧、課後留園等相關協助。

他說，2016年1月曾因低溫積雪影響通勤，因此考量上下學接送狀況和困難，由學校審慎評估掌握實際狀況，有需求就依作業辦法向教育局備查。

蔣萬安說明，消防局也已提醒民眾寒流來使用瓦斯熱水器，要特別注意室內通風，若感受頭暈、嘔吐，要趕快開窗通風並即刻撥打119。社會局並已針對獨居長者、弱勢族群等啟動相關關懷機制，也開放收容所供街友避寒，下午將視察萬華社福中心因應低溫開設避寒所整備情形。

此外，去年北市府春聯題字「兔來萬安」引起話題，同時招來許多議員批評，今年題字則為「福運龍來」，與去年相比已無「萬安」2字。蔣萬安笑說，「萬安就在這裡」。