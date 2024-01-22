海軍艦隊指揮部256戰隊海虎潛艦，2023年12月21日發生6名官兵遭湧浪拍打落海意外，至今事發已滿一個月，仍有3名官兵下落不明。海軍司令部事後急忙補破網，緊急採購一批配置在救生衣上的人員落海警示器（MOB）。今（22日）公告以1億7725萬5540元決標。

這批人員落海警示系統（MOB, Man Overboard System），主要適用於監控船員意外落海的發生，當人員離開安全監控範圍時，系統能夠即時提供船上搜救雷達警示。

MOB是一種人員攜帶型裝備，其工作原理是透過2.4GHz的無線高頻傳輸系統，偵測主機及子機連線，配戴在船員身上的子機會持續發送訊號給主機，當子機離開無線電的監控距離時，主機系統會自動發出警報，通知監控人員注意，並同時記錄失聯時間及位置，協助搜救定位。

為了避免海虎潛艦事件重演，並加強官兵執勤安全，海軍緊急規劃在水面艦、潛艦所有救生衣上加裝MOB，並在今日決標。