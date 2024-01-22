張睿家在《阿叔》中喜歡柏妍樺。（緯來綜合台提供）

38歲的張睿家日前向女友黃安若求婚成功，受訪時被問到覺得未來自己會是怎樣的爸爸，他笑回：「應該是寵溺、扮白臉爸爸！」除此之外，求婚過程也全說了。

緯來綜合台正播出《阿叔》，該劇後半段劇情，張睿家回到與柏妍樺初相識的地點「嘉義朴子配天宮」神桌旁，捧著鮮花下跪向對方求婚。張睿家日前也透露已向女友黃安若求婚成功，被問到求婚過程？張睿家說：「那一天與女友在兩人共同的教會，公開向她求婚，教友們也在現場。」

在《阿叔》飾演韓瑜女兒的柏妍樺劇中未婚生子，與男友分手成單親媽媽，清新又嗆辣的個性卻吸引張睿家，令他從花花公子搖身成為深情用心的準爸爸。然而，柏妍樺因為父母婚姻不幸福，導致對自己的婚姻沒有信心，對張睿家有好感卻說不出口，要求對方一同展開「試婚」試煉。

張睿家說：「自己應該是很寵小孩的爸爸！」他透露自己的妹妹也要生小孩，對於角色除了有共感，本身也很喜歡小朋友，自豪對孩子挺有耐心。張睿家笑說：「如果未來有小孩子的話，應該只會扮白臉，跟阿叔王識賢那樣的角色完全不一樣。自己屬於陪玩的角色，而非教導扮黑臉的那一方。」