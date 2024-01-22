內政部移民署遭爆出一名年輕男子躲過安管措施，闖入辦公廳舍，在高官辦公室內遊蕩2天半，移民署調閱監視影像，澄清地點在台北市服務站一樓的公共區域，並非管制區域，3日下午2時54分該遊民進入殘障廁所後，隔日上午7時許被發現，即請其離開，滯留服務站期間均在廁所內。

移民署針對媒體報導，發出聲明「男子潛入移民署內藏2天半逛遍高官辦公室後放走」，與事實不符，經調閱監視影像，並無可疑人士潛入移民署辦公管制區域。

聲明稿指出，2023年11月3日下午2時54分，有一民眾進入移民署北區事務大隊台北市服務站一樓公共區域身心障礙廁所並反鎖其中，後經保全人員於隔日上午7時許發現其為遊民，即請其離開，北區事務大隊調閱監視畫面，遊民滯留服務站期間，均在廁所內。

移民署表示，署本部大樓辦公區域為管制區域，進出均有管制，該人士無法也並未進入大樓管制區域，為確保廳舍安全，仍將持續加強大樓巡邏。此外，事發後，台北市服務站已請同仁加強巡視公共區域，下班時亦會檢視公共區域及廁所，以防不明人士滯留服務站內。