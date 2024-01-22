藝人陶晶瑩及李李仁於2022年自創麻辣燙品牌「辣杯杯」，曾創下百貨街開業就連三天完售的業績，但在去年八月時約滿收攤，退出百貨公司美食街。但近日傳出是辣杯杯的股東們發生經營上的歧見，使陶晶瑩、李李仁與劉姓股東雙方互告，但日前法院判決陶晶瑩夫婦公司敗訴，判賠315萬元。對此，陶晶瑩開直播回應「憂員工領不到薪水，已先準備年終資遺費。

陶晶瑩與李李仁開設的辣杯杯公司，與供貨的劉姓大股東因廠商點心採購及利潤問題，遭陶指控劉姓合夥人賺差價掏空公司，涉嫌詐欺及背信，且根據判決書，陶晶瑩認為該商品有經過她大量宣傳，有線上及線下通路成本，溢價部份屬行銷成本，且相關商品都在疫情期間捐到各大醫院，才會拒付貨款。但新北地院於去年12月27日宣判辣杯杯敗訴，要賠315萬餘元。

陶晶瑩對劉姓股東向法院聲請假執行要查封辣杯杯公司資產一事。也開直播回應「憂員工領不到薪水，已先準備年終資遺費。」同時也聲明辣杯杯股東，還有藍先生、劉姓夫妻及陶晶瑩夫妻等，所以提告方是藍董事長，自己也準備很多證據交給檢方，後續仍有官司還要進行，呼籲粉絲別被誤導。

對此，陶晶瑩認在合作初期有紛爭，2022年6月則爆出陶子急墊300多萬元給廠商，全因劉姓股東阻撓本公司正常放款，更對外發表不實言論。對此，陶子坦言有此事，表示：「目前問題都已經解決了，我們也改選了董事長，當時真的是驚濤駭浪。」而公司也已將陶子代墊的錢還給她了。