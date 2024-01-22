金管會重申，P2P平台是依據民法規範，提供資金借貸及債權轉讓等資訊中介及媒合相關服務，不是經金管會核准設立的金融特許事業，不得經營吸收存款或發行有價證券等金融特許業務。

金管會特別提醒民眾，透過P2P平台從事借貸活動時，應審慎評估從事相關投資活動風險、充分了解相關契約書內容、應計畫性投資、了解各項借款支出並預為因應，並衡量自身財務承擔能力，以保護自身權益。

金管會指出，民眾選擇與P2P平台往來前，宜先進行多方評估再進行相關交易，包括不聽信來源不明的借貸或投資廣告及資訊、不使用聲稱保證收益或高獲利的借貸或投資平台、對高報酬話術廣告應提高警覺、要多瞭解平台相關營運模式。

由於出借人與借款人互不相識，借款人可能會有倒帳風險，且借出款項也不是隨時可收回，金管會提醒出借人投入資金前，要審慎衡量自身財務狀況及風險承擔能力，先計畫再投資、且應注意風險分散，避免將資金過度集中於同一平台或同一投資案件。

同時，民眾在簽署契約前應仔細閱讀契約條款，了解條款約定的雙方權利義務重要訊息，如借貸契約的重要內容，包括貸款期間、貸款利率、貸款金額等。借款前對利息、違約金、遲延利息計收方式須充分瞭解，也要衡量自身還款能力，避免過度擴張信用而無力償還債務。

為協助健全P2P平台產業正向發展，金管會去年10月中發布「網路借貸平台業務事業指導原則」，明定4大紅線，並應建立6大風控措施、強化7大消費者保護機制。金管會提醒，民眾選擇往來P2P平台業者時可參考原則重點，避免貿然投入資金，以保障自身權益。