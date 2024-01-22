台中市石岡水壩園區內，21日有保全巡邏發現1名中年男子，在園區內獨自徘迴，詢問得知男子竟聲稱要沿著河流走去少林寺找爸爸，保全認為不對勁立即報警，警方到場，男子改口「要到少林寺練武功」，折騰一番後通知其家屬帶回。

石岡分駐所警員賴永晉、胡惠琦到現場了解，詢問男子年籍資料及要去哪裡？男子一下子說「要去少林寺陪父親聊天」，一下又說「要到少林寺學武功」，確定雙方無法順利溝通後，使用警用小電腦獲知劉男身分。

警方指出，64歲劉男為東勢人，當天獨自徒步到石岡水壩，言語異常，還拜託警方不要聯絡他家人，因會阻礙他去少林寺找爸爸。警方最後用巡邏車將劉男載回派出所，並聯絡其家屬，劉男兒子趕抵派出所將劉載返家

劉男與員警在派出所聊天，回想生活點滴，他開心地描述著家中有可愛小孫子。劉男兒子向警方表示，父親年紀漸長出現失智及幻覺症狀，當天獨自離家，家人相當緊張，未來更注意父親動向。

東勢警分局呼籲，家中有年邁長輩或身心障礙者，應避免讓其單獨外出，平時應多注意及關心動向，可在隨身衣物繡上姓名、聯繫電話等資料，或佩戴足資辨識的項鍊、手鍊，以便警方或相關單位協助。

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