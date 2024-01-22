新能源汽車是推動大陸國家工業和經濟增長的戰略性競爭產業。界面新聞分析，智慧電動化的技術突破不僅帶動一批自主品牌快速成長，也讓原本傳統固化的汽車供應鏈格局湧現了一批新角色。在新能源汽車產業中發展起來的中方汽車零配件公司正在崛起，汽車供應鏈大陸國產替代潮正在到來。

大陸國內主要汽車公司及相關重點產業鏈企業1月18日在北京召開座談會，圍繞汽車產業發展及展及穩鏈補鏈強鏈等方面進行討論。此次座談會是由國家相關部委直接組織的。座談內容包括促進新能源汽車產業高質量發展，提振新能源汽車消費，鼓勵企業發展海外市場等內容。

特斯拉是首個將壓鑄技術應用在車型生產中的汽車公司。過去傳統汽車製造採用沖壓加人工焊接的模式，之後隨著自動化技術發展，形成沖壓加機器人焊接模式。壓鑄工藝可以大幅減少生產線和基礎設施的需求，簡化生產流程和縮短生產時間。

傳統的新車開發通常至少需要3至4年時間，其中沖壓件模具的設計和製造時間佔其開發週期的三分之二。據特斯拉估計，引入一體化壓鑄後有望縮短到18至24個月。激烈的行業競爭中購車趨勢仍在不斷變化，車型及時上市對降低開發成本以及吻合消費需求意義重大。

例如，特斯拉上海超級工廠應用了6000噸級壓鑄機，在焊接流程中簡化了Model Y車身後底板的連接工藝，從而大幅降低了車身焊點和塗膠量，將製造時間從2小時壓縮到5分鐘以內。原本需要70多個零件焊起來的後底板，現在可以一次壓鑄成型。

想要實現這一工藝，關鍵在於壓鑄機的技術突破。特斯拉給全球最好的六家壓鑄機公司提出了需求，只有意德拉接受並成功完成了挑戰，這是大陸國內企業力勁科技旗下品牌。晚點報導稱，過去三年力勁科技賣出了近70萬台超大型壓鑄機，每年能讓750萬輛汽車用上一體壓鑄車身。

一體化壓鑄工藝在特斯拉的帶動下，引發了車身製造技術變革，成為汽車公司跟進的方向。通過整合汽車零部件的生產、減少製造工序，使用更大噸位壓鑄機的國產新能源製造商實現降本增效。

生產AITO問界M9的賽力斯汽車智慧工廠，已將全球領先的超大型9000噸壓鑄技術落地應用，達成一體化壓鑄部件中最高的集成度。

小鵬汽車等新勢力品牌都在佈局。還未量產上市的小米汽車首款車也在規劃應用一體化技術。小米董事長雷軍提到，小米採用了9100噸一體化壓鑄工藝，由小米與大陸國內製造企業海天集團聯合研發。

在汽車廠商的相繼迭代演進下，最大的壓鑄機從6000噸級提升至1.6萬噸。另據公開信息，力勁科技正在為哪吒汽車研發2萬噸鎖模力的壓鑄機，用於生產微型車的底盤。

大陸國內一體壓鑄市場方興未艾，多家設備製造商乘風起航。根據長江證券的預測，預計2025年大陸國內新能源車一體壓鑄件市場規模有望達到107.6億元（人民幣，下同），對應2022至2025年的復合增長率約為75％。

一體化壓鑄技術帶來的諸多優勢也將惠及消費者。隨著生產時間和成本有所降低，整車價格出現下降空間，有望帶動汽車消費升級。此外，為滿足一體化壓鑄工藝需求所採用的特種合金能夠減輕車身重量，從而增強續航能力。

特斯拉上海建廠、中方新造車公司崛起加速市場競爭，從而帶動了一批供應鏈新軍出現。搭載空氣懸架系統是實現兼顧車輛舒適性和通過性能的最佳選擇之一。在傳統燃油車時代，由於價格高昂、製造工藝複雜，空氣懸架曾是豪華車型的專屬配件。過去這項主要掌握在大陸（Continental AG）、威巴克（Vibracoustic）等國外汽車公司，應用在保時捷等超豪華汽車品牌上。

但是，保隆科技、孔輝科技等大陸國產供應商抓住了電動化崛起的機會。在本土造車新勢力的驅動下，更多國產供應商入局研發，得以讓更多消費者感受這項技術的優勢。

相比於海外供應商兩年或以上的開發週期，大陸國內空懸企業產線自動化率高，開發週期可以壓縮在18個月左右。與此同時，大陸國內企業的空氣彈簧產品售價較海外供應商低四分之一，從而幫助新能源汽車廠商將這一技術標配在30萬元級產品上。

伴隨著理想汽車L系列車型的熱銷，作為供應商的孔輝科技也賣出了超過20萬套空氣懸架。目前，孔輝科技供貨車型共有9款，在國內的市佔率達到了42％，相當於第二、第三名市佔率相加。

隨著汽車智慧化演進，更多品牌推出了智慧駕駛功能。但為高速及城市道路服務的智慧駕駛需要足夠的感知系統，才能有效保證駕乘人員的安全。雷射雷達的強感知能力正能彌補傳統攝影鏡頭的缺陷。

車載雷射雷達是另一個典型的大陸國產零部件供應商崛起的領域。法雷奧是國際知名的乘用車雷射雷達廠商，市占率一度高達79％。但隨著禾賽科技、速騰聚創等大陸國產供應商的出現，法雷奧的市占率已降至2022年的24％，中方雷射雷達廠商控制了73％的市占率。

今年1月，速騰聚創港股掛牌上市，開盤市值超過190億港元，成為全球市值最高的雷射雷達企業。速騰聚創的客戶不僅有小鵬汽車、問界、零跑等新勢力，還包括豐田汽車等傳統大廠。

中方雷射雷達企業的加入令市場進入顛覆式創新和高質量發展的良性循環。這些企業仍在致力於不斷降低成本，為雷射雷達的大規模裝車奠定基礎。大陸國產零配件企業的實力崛起也在世界範圍內為雷射雷達的供應安全提供保障。

新能源汽車重塑的不僅是整車市場格局，汽車供應鏈也迎來顛覆性改變，新的零配件龍頭正在誕生。