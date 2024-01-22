台灣鳳梨釋迦等水果恢復銷往大陸市場，上周在新加坡促銷，也引來當地消費者搶購。不過，駐新加坡代表童振源表示，台灣水果沒有品牌，當地消費者不容易辨別。他已開始整合各界資源，將先協助台東縣行銷鳳梨釋迦，完成示範模式，以便後續推廣到其他縣市。

台灣水果享譽國際，也深受新加坡人喜愛。台東上周赴新加坡巨人（Giant）超市行銷鳳梨釋迦，雖然一顆鳳梨釋迦定價10元新幣（折合新台幣234元）、促銷價為7.6元新幣，仍深受新加坡消費者熱愛，超市不斷在補貨上架。

童振源指出，事實上，去年8月在新加坡超市記者會行銷台南西施芒果時，還有新加坡消費者悄悄地從他身後的展示架拿走芒果，因為超市裡面擺放的芒果都已經銷售一空。台南市政府還緊急從台南調度芒果來新加坡，以滿足消費者的熱愛。

他說，從去年5月他接任新加坡代表以來，已經幫忙行銷台灣4個縣市的水果與蔬菜，雖然都頗有成效，但總是一次性的促銷，無法變成長期的穩定進口，也無法普及在新加坡各地超市，新加坡消費者難以普遍知悉與持續購買台灣優質水果。而且，台灣水果沒有品牌，造成新加坡消費者不容易辨別台灣水果品質。

經過8個多月的觀察，童振源開始整合各界資源，希望建立行銷台灣優質水果的多元整合模式。他表示，前幾天，台東縣長饒慶齡率領農業處、觀光處及業者來新加坡促銷，我們希望先協助台東縣行銷鳳梨釋迦，完成一個示範模式，以便後續推廣到其他縣市。

童振源指出，首先，駐處人員在台東縣府來新加坡前兩周，便先進行視訊會議及多次私下溝通，以便了解他們的需求及駐處可以提供的在地協助資源與連結，提前準備對接事宜與後續行程安排。

其次，他透過在官邸宴請台東縣政府與業者，邀請當地超市負責人、數位與實體行銷平台台商負責人、網路團購平台台商負責人共同餐敘，溝通具體合作模式。並安排台東縣政府與業者拜會本地願意配合的飯店集團，協助將台灣的優質水果當作餐宴水果。

童振源預計未來每個月，將邀請新加坡的中華料理大師到官邸做菜一次，並邀當地餐飲業、企業界人士及媒體記者共同品味台灣的美食水果。

他擬訂第一次試辦的模式，由台灣屏東農業國際運銷公司負責建立品牌與管控品質，從台東縣穩定供應水果到新加坡；其次，台灣將水果運送到當地合作超市通路銷售，透過數位平台與網路團購平台協助行銷，並透過台商實體平台銷售水果飲料，提高水果附加價值，達成多重整合行銷效果。

此外，童振源也規畫透過新加坡飯店連鎖店將台灣優質水果當作餐宴水果，提高水果的附加價值。同時透過官邸的大師廚藝，讓新加坡貴賓與媒體記者協助宣傳，加強口碑行銷。希望這些努力能逐步建立示範模式，讓新加坡人都能經常享受到台灣優質水果。