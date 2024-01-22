近期外界期盼鬆綁人工生殖規範，「代理孕母」也引發討論，在農曆年後召開兩場公聽會之前，今天上午有民間團體提出拒絕人工生殖修法，否則會傷害婦幼權益，台灣婦女維護生命協會創會理事長解慧珍表示，代理孕母牽涉到人性與道德層面，且後續效應並不是立法就能夠解決，期盼政府能先暫停修法。

解慧珍表示，在印度、菲律賓，都有代理孕母的工作，在菲律賓更是有代理孕母村，從母親到女兒，都在從事代理孕母工作，她表示，有的孩子生出來後因有先天上的問題而被「退回」，後續也造成許多問題。

解慧珍指出，在台灣若是領養孩子，後續會有志工追蹤孩子的狀況，但是代理孕母生下來的小孩，如果有先天難以解決的問題，父母親不想養，勢必會成為人球，後續無人照應，該何去何從。

此外，解慧珍表示，不單單是孩子的後續照應，在人性與道德面，也難以透過法律解決，「當孕母成為工具，胎兒成為商品，委託人成為下訂單的人，家庭基礎是什麼？當『商品』來了，下訂單的人不滿意，那該怎麼辦？嬰兒不是商品，沒有七天鑑賞期。」

台灣全國媽媽護家護兒聯盟副祕書長單信愛表示，因為想要有小孩，所以找人生小孩，但一切並非這麼簡單，長遠來看，對於從事代理孕母工作人的心理狀態，也會有影響，盼政府三思。