林業及自然保育署台中分署日前邀請台中市豐田國小學童，欣賞「一隻台灣黑熊之死-711／568的人間記事」紀錄片。（林業及自然保育署台中分署提供／張妍溱台中傳真）

深化台灣黑熊保育教育，林業及自然保育署台中分署日前邀請台中市豐田國小學童，欣賞「一隻台灣黑熊之死-711／568的人間記事」紀錄片，出動吉祥物「熊勇」到現場，對黑熊的生命故事都感動不已。

「一隻台灣黑熊之死」紀錄片內容講述，林業保育署台中分署黑熊監測研究計畫中捕捉繫放的「711／568台灣黑熊」，經歷2度救傷，野放後不幸死亡的故事，內容完整呈現在黑熊保育過程中。

林業保育署台中分署表示，豐田國小學生家長先前曾參與自然保育交流活動，觀賞「一隻台灣黑熊之死」紀錄片後深受感動，便推薦學生觀賞，這次高年級3個班級、計77名師生，參與影片欣賞活動。

現場鼓勵學生透過有趣的問答活動，發表對於黑熊保育的想法，與學生分享山區遇熊應注意事項，及如何與黑熊和諧共處等觀念，讓黑熊保育的種子深植於這些國家幼苗們的心中並持續散播茁壯。

林業保育署台中分署提醒，台中大雪山地區是台灣黑熊重要活動區域，民眾進入山域活動請隨身攜帶「熊鈴」，減少與熊不期而遇，若巧遇黑熊，不驚嚇不打擾，緩步離開。

林業保育署台中分署指出，多數黑熊遇到人會自動閃避，並請民眾登山時遵守「無痕山林」準則，將垃圾及廚餘帶下山，避免野生動物受到人類食物吸引，讓人熊及其他野生動物和諧共好。