為持續推廣兒童風險教育，並為即將邁入超高齡社會的台灣，提供高齡者可發揮的舞台，富邦產險與中華民國老人福利推動聯盟於去年底推出「爺奶說故事帶領人」培訓課程活動，培訓課程已圓滿落幕，首批風險教育帶領人結業。

富邦產險表示，「爺奶說故事帶領人」培訓課程活動吸引許多中高齡長者踴躍報名參與，培訓課程於上周結束，首批受訓完畢的30位爺爺奶奶們，將以帶領人的角色進入社區、學校等場所，透過敘說生動有趣的兒童風險教育繪本，加強孩童們對生活風險的認知，進而降低各種意外的發生機率。

富邦產險進一步指出，經過三天緊鑼密鼓的培訓課程，爺爺奶奶們在童書作家暨思多力親子品牌負責人陳櫻慧的專業指導下，從最開始的分組繪本賞析、聲音表現、與聽者互動設計，到最後設計教案、上台展演，每位爺爺奶奶從一開始的害羞，到最後上台活潑有自信的表現，其中的轉變讓人印象深刻。

首批學員們紛紛表示，透過這次的課程，除了學習到怎麼說故事外，也多了一個開啟退休人生的新契機，希望未來有更多同伴一起加入，以風險教育帶領人的角色，為孩童們說故事。

富邦產險表示，此次與老盟合作的「爺奶說故事帶領人」培訓課程，參與的學員平均年齡為64歲，更有74歲的爺爺及奶奶勇於積極參與課程。該次培訓課程也希望針對高齡者的「心理層面」，藉由繪本講述的培訓課程，讓高齡者未來能透過繪本與孩童們互動，保持與社會的連結，不僅開啟「第三人生」，也能夠更樂觀面對晚美人生。更期待未來爺奶們化身為風險教育帶領人，陪伴孩童們一同體會繪本的有趣世界，培養孩童們的風險意識，也透過「世代共學」的概念，增加不同世代之間的互動與交流。