國際合作案《五月雪》是去年金馬獎入圍大贏家。（海鵬影業提供）

2023年11月文化內容策進院（簡稱文策院）邀請全球影人來台，參與TCCF創意內容大會，TCCF甫落幕，就傳出將對原有影視國際合作政策將有諸多調整，2023年12月， 影視業界從各種管道聽說文策院長官有意取消「國際合作投資專案計畫」，並在國際媒體《Deadline Hollywood》以及《Écran Total》的報導中得知，「國際合作投資專案計畫」將被暫停甚至取消。

作為對媒體的回應，文策院僅在官方臉書公告表示「國際合作投資專案計畫」是要「優化、加碼、升級」並推出新版，而原有的「國際合作投資專案計畫TICP 1.0」，在去年12月時已經不提供申請，業內諸多製片人在過去兩周積極與院方聯繫瞭解新政策，卻各別得知不盡相同、甚至不完整的方案執行方式，其不公開與反覆造成業界及國際合作夥伴有許多意見及反彈。

即使近日文策院推出宣稱為「國際合作投資方案TICP 2.0」的優化升級方案，仍有超過百位影視從業人員共同連署聲明書，要求文化內容策進院與業界公開說明其國際合製政策之轉向，因為經電影同業仔細研究，不論是方案一或方案二，所謂的優化2.0，都僅是將原有已運行多年的國發基金方案，或是多元內容開發暨投資規章，硬是拼湊套進國際合製計畫的專業範疇。

百位電影從業人員簽名聯署。（台灣與國際合製影視生態互助會 提供）

百位電影從業人員簽名聯署。（台灣與國際合製影視生態互助會 提供）

而且這些現存方案的申請條件、方式、限制等，本就與「國際合作投資專案計畫TICP 1.0」完全不同，卻對外界使用「優化、加碼、升級」這樣的話術意圖隱瞞事實，語焉不詳與不透明，引起了世界各國影視機構及國際媒體的關注，造成國際合作影視計畫即時喊停，甚至已確定不跟台灣合作，此種情形造成了業界的不安。

百位電影從業人員簽名聯署。（台灣與國際合製影視生態互助會 提供）

百位電影從業人員簽名聯署。（台灣與國際合製影視生態互助會 提供）

百位影視從業人員共同連署聲明書，連署人包含影帝李康生、監製廖慶松、導演黃文英、音效師杜篤之、配樂師林強等人，有多位重量級業界人士與金馬獎得主，對文策院提出主要訴求有3項。

分別是1、立即與產業針對所謂「國際合作投資方案TICP 2.0」，以及其對於國際合製的適用性，進行公開的對話討論。2、在尚未將「國際合作投資方案TICP 2.0」與業界公開說明之前，原先的「國際合作投資專案計畫」規章與申請機制應持續適用，且不得惡意對符合資格的案件不予受理、審核或通過。3、未來任何政策轉變，皆須公開透明，與業界妥善溝通，以確保有足夠完善的配套措施，保護影視產業生態系的健康、穩定，以及與文策院的互信基礎。