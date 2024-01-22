知名台語創作歌手張燕清驚傳肝癌病逝，享壽69歲；對此，同是台語歌手的李明洋昨（21）在臉書發文哀悼，感謝對方對於台語樂壇的貢獻「留給世間愛台語歌的朋友滿滿耳福。張燕清老師，一路好走」。

自張燕清的個人臉書中可見，他去年12月曾發文尋找看護，怎料竟突然傳出離世消息，而歌手李明洋21日也在社群曬出兩人合影哀悼「我敬重的亦師亦友，永遠懷念你。非常不捨，謝謝老師對台語歌壇的貢獻，留給世間愛台語歌的朋友滿滿耳福。張燕清老師，一路好走」間接證實張燕清的死訊。

台語歌手李明洋在臉書發文哀悼。（圖／李明洋臉書）

張燕清十幾歲時參加了合唱團，正式踏入樂壇，當時他在西餐廳駐唱時就與洪榮宏、江惠、江淑娜等歌手結識，也開始接觸台語歌，且由他創作的第一手創作曲〈相欠債〉在經歌手沈文程詮釋後爆紅，也從此奠定他在台語樂壇的地位。

然而，生前除他自己的專輯外，更曾替蔡小虎、袁小迪、龍千玉、羅時豐、王識賢、翁立友、方瑞娥、李明洋、蔡義德、南台灣小姑娘等知名台語界的歌王歌后寫歌，可見他在樂壇的影響力及地位。