民眾黨黨內茶壺風暴不斷，民眾黨前秘書長謝立功持續對民眾黨不分區立委當選人黃珊珊提出質疑，他今又指出，外界盛傳黃珊珊仍有親民黨、民眾黨雙重黨籍，簡直「不可思議」，不分區立委代表性高，呼籲黃主動說清楚、講明白，不要再有雙標、特權。

謝立功指出，民眾黨前桃園市議員候選人曾妍潔近日質疑黨內有不分區還有雙重黨籍，外界盛傳就是黃珊珊，據他了解，有媒體向親民黨詢問黃珊珊是否沒退黨，結果答案是「沒退黨」，令他感到不可思議。

謝立功說，雖然民眾黨是柔性政黨，允許雙重黨籍，但擔任黨的重要幹部或黨公職，仍有雙重黨籍恐怕就不妥當，更不用說完全是靠政黨票投出的不分區立委，與區域立委有本質上的不同，，必須接受黨的運作與指揮，所以是否能再擁有雙重黨籍，有非常大的疑慮。

謝立功舉例，同樣是不分區立委的林國成過去是親民黨，但早已於2019年退黨；選前周榆修被爆出仍有民進黨籍，也是趕緊退黨，但黃珊珊當初選台北市長的是「無黨籍」，也不等於退了親民黨，如今遭黨內質疑雙重黨籍，黃應主動說清楚。