幻藍小熊從唯美性感的「藍精靈」變身為青春活力的「運動熊」。（天空娛樂提供）

幻藍小熊21日於CONRNERMAX舉辦「GENBLUE幻藍小熊專場同樂會– 夢想啟航天空號」。（天空娛樂提供）

延續《未來少女》冠軍團聲勢，GENBLUE幻藍小熊21日於CONRNERMAX舉辦首場售票專場「GENBLUE幻藍小熊專場同樂會– 夢想啟航天空號」。除了粉絲力挺，幻藍小熊9位成員的家人也到場成最強應援團，其中韓籍團員 Ayeon阿勇媽媽專程從韓國來台成「彩蛋嘉賓」讓阿勇爆哭成淚人兒。

GENBLUE幻藍小熊的爸媽組最強應援團現場加油。（天空娛樂提供）

幻藍小熊在演唱會上載歌載舞。（天空娛樂提供）

阿勇的媽媽罹患肺癌正在化療中，特別跟醫生請假來台探女，讓3個多月沒看到媽媽的阿勇當場爆哭，溫馨氣氛感染其他團員也紛紛紅了眼眶。Ayeon透露其實一開始因為擔心媽媽的病情本想放棄來台，但「媽媽一直鼓勵我要我放心去拚事業，才讓我決定來台灣發展。」

她為全心投入工作，從去年中秋節後就沒有再跟父母見面，突然看到媽媽出現在演唱會現場，難掩感動情緒哭到泣不成聲，久違重逢的母女倆相擁而泣的畫面更讓全場動容。阿勇更表示：「雖然父母聽不懂中文，但是他們跟我説，他們會看我們出演的所有節目，也很關心我現在的生活過得好不好，在真的很想他們的時後後，媽媽竟然來了，感覺像做夢一樣。」

首次辦售票專場的幻藍小熊昨在演唱會上施展十八般武藝，藉此證明新生代「最強女團」封號之餘，更為自己在進軍韓國前夕交出一張亮眼成績單。其所屬的經紀公司「天空娛樂」特別在舞台特效、表演形式都以演唱會規格為幻藍小熊量身打造，不僅耗資近百萬打造專屬「小熊」舞台及主題式互動VCR，更配合歌單設計4套不同服裝，讓幻藍小熊從唯美性感「藍精靈」再變身為青春活力「運動熊」，搭配專輯10首歌以全新演繹形式唱好唱滿，誠意十足的演出宛若當成送給粉絲最好的新年禮物。

幻藍小熊特別提早半個月做行前訓練，除了舞蹈、唱歌訓練外，還外加了好幾堂體能訓練課，每個團員這半個月都過著「早八晚十」的「女兵」式訓練生活，團長容容表示：「最近的生活感覺就是在當兵，也算是為韓國行『調時差』！大家都提早一個小時起床準備。」不過也因為密集訓練而忙到忘了吃飯三餐不固定，讓團員幾乎平均瘦了兩公斤，其中團員XXIN還因此胃食道逆流，她苦笑說：「後來隨身帶蛋白棒補充能量，以防沒時間吃飯時也能補充能量，也有配合去看了消化科，情況有改善很多了。」