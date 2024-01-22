網紅YouTuber超哥跨足餐飲業，20日晚間網路遊戲實況主兼YouTuber Toyz帶5歲女粉絲，到超哥新開的日式料理店用餐，兩人發生激烈的肢體衝突，Toyz被打得頭破血流，一名自稱是超哥餐飲旗下超派雞排的加盟主表示，看到超哥當女童的面動粗，讓他對超哥徹底失望，決定退出加盟。

Toyz先前到超哥的「超派雞排」消費，拍到雞排店員工偷倒廢油，兩人因此槓上，20日晚間Toyz帶5歲女童及女童母親到超哥新開的日式料理用餐，嫌棄超哥的醋飯不好吃，雙方爆發肢體衝突，Toyz被揍到頭破血流，一旁的女童目睹全程。

一名加盟超派雞排的男子昨（21）日於《Dcard》指出，2年前在YouTube看超哥的「超派人生」影片後，開始欣賞超哥，後續還看了超哥介紹「超派雞排」，激起他的興趣，到門市消費品嘗，覺得口味不錯，就決定加盟，「殊不知加盟後才是惡夢的開始。」

至於加盟後的惡夢為何，原PO沒有多談，但他說，3個月前Toyz到超哥「超派雞排」新竹店消費，偷拍員工偷倒廢油，當時他覺得Toyz的行為根本是找碴，頻為超哥打抱不平，而這次兩人的肢體衝突事件，他認為是Toyz嘴巴壞，被叫教訓也不意外，但他看到超哥當著小孩的面出手，讓身為2寶爸的他傻眼，直言對超哥徹底失望。

原PO表示，在孩子面前動粗已超過他的底線，讓他決定這個月退出超派雞排加盟，250萬加盟金就當買人生經驗。