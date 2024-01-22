孔子第74代子孫孔繁錦，因獲得益智節目冠軍，被外界封為「全台最聰明醫師」，2020年4月他在診所內性侵女病患，最高法院2023年依強制性交罪判刑4年確定。他還遭到一名高中女生（A女）指控，2021年7月去就診時，以要在臀部施打針劑為由，竟然將手指插入她的下體內，指侵得逞。

判決書指出，孔繁錦在新北市三重區開設診所，2021年5月28日時，A女開始到診所多次門診，同年7月10日中午12時許，A女男友陪她到診所後，就先行離開，孔繁錦看診後，以要在臀部施打針劑為由，將A女帶到注射室竟然予以指侵得逞。

A女受到侵犯後，隨即離開診所，並打電話給男友，告知她受到侵犯的情形，A女也因此事身心受創，前往一家身心診所求診，醫師發覺A女遭受侵犯情事，隨即通報新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心，由社工陪同A女報警提告。

法院審理，孔繁錦辯稱，該針劑可打可不打，打了對傷口癒合有幫助，傷口若未感染，不打針也會慢慢好起來，那只是預防性的注射，所以當時進去注射室晃一圈就出來了，其絕無碰觸孔繁錦私處，更不可能以手指插入陰道內。

孔繁錦還說，我雖然有環抱A女，只是為了支持、鼓勵她，如果A女感到不舒服，最多就是性騷擾，縱使我覺得A女楚楚可憐，而情不自禁，逾越了該有的尺度，亦無犯罪，A女應該是看到我在另案的新聞報導，才會提出告訴。

法官審酌，孔繁錦是A女的就診醫師，本應負起照護、扶助A女之責任，然竟為自身性慾，利用權勢對A女為性交行為，侵害身體自主權，更戕害A女之心理，所為對身心造成相當程度之驚嚇及傷害，且孔繁錦犯後飾詞狡辯，難認有悔悟之意。日前依法判決，依犯成年人故意對少年犯利用權勢性交罪，處有期徒刑1年。可上訴。

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