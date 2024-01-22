傅崐萁爭取立院龍頭 朱立倫喊：呼聲最高為韓國瑜

有意角逐立院龍頭的國民黨立委傅崐萁，今（22）日在國民黨第十一屆新科立委座談會突讓步宣布支持「韓江配」，讓藍營原恐分裂之勢大逆轉！同黨前立委陳學聖直呼，傅的實力強大，他「花蓮王」的綽號不是叫假的，國民黨主席朱立倫在兩手空空的情況下能服眾，實在是不簡單。

傅崐萁在會上稱，國民黨要全力推動國會先進改革法案，使每一位立委都能成為人民靠山，讓部會無所遁形、新國會回應國人民意。他強調會全力支持「韓江配」，並稱此時此刻只有團結才能造福百姓。

陳學聖今在臉書發文表示，現在的國民黨主席很難當，既沒有黨產，也沒有實權，唯一只剩下黨紀，「但好像也沒什麽人怕」。陳指出，傅崐萁長年廣結善緣、地方上的朋友很多，他「花蓮王」的綽號可不是白叫的，若他真的要一搏，恐會是一場硬仗，所以，別小看勸退他選立院龍頭這件事，「朱立倫在兩手空空下能服眾，不簡單」。

在陳學聖看來，雖可能會遭遇民眾黨的戰術干擾，但相較於2016、2020年敗選時的慌亂，國民黨這次沒有失神，已經整軍完成、是個完整的團隊，準備以團進團出的方式好好打立院龍頭之戰，展現國會最年輕、最大黨的態勢，「兩手空空但有能力整合各方勢力的朱立倫，就好好打拼，不要辜負了大家的期待」。