2024 高雄燈會「Kaohsiung Wonderland冬日遊樂園」 高雄港16-18號碼頭從貨櫃碼頭開放變身為本次高雄燈會主場域。 活動從1/27開始至2/25止，期間在將有大型充氣藝術、打卡裝置作品、美食市集、免費氣墊遊樂設施及兒童劇團、馬戲等精彩表演，還有兩隻小鴨將出現在愛河灣，歡迎各地朋友安排高雄小鴨之旅，一同在無敵海景旁感受冬日遊樂園的歡笑與魅力。

陳其邁市長及港務公司李賢義董事長公佈雙鴨彩蛋。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

高雄市長陳其邁表示，自黃色小鴨、到冬日遊樂園活動，歡迎市民朋友、遠道而來的外縣市朋友，戴上太陽眼鏡一同來享受高雄的溫暖與美麗。並私心推薦在此吹拂海風、欣賞夕陽，在16到18號碼頭，將會有包括冬日遊樂園活動及療癒造景，以及小朋友喜愛、適合親子的休閒娛樂設施，歡迎大家在冬天、尤其過年的時候往南走，來到高雄就對了。

陳其邁市長及貴賓們於球池前進行啟動儀式及大合照。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

陳其邁也感謝港務公司與所有一起努力的團隊及同仁，協助將整個碼頭打開、柏油與周遭自行車道加緊整備，讓碼頭更親近於民、還海於民，更多市民朋友可來此享受高雄港無敵海景，這也是六都唯一。配合旅運大樓，未來從高流至展覽館，將可串成一片，搭配過年前一併完工的周遭綠化，讓市民朋友騎自行車、步行都愜意。

冬日遊樂園大合照（圖片來源：高雄市觀光局提供）

臺灣港務股份有限公司董事長李賢義指出，近年來高雄港務公司與市府積極合作，於2005年開始，首創港市合作會議模式、2017年與高市府合資成立「高雄港區土地開發股份有限公司」逐步完成高雄港蛻變，包含碼頭區棧庫群活化、候工室設計旅店營運、第三船渠大港倉整建營運、愛河灣遊艇碼頭開發營運及高雄旅運中心啟用等，成功帶動港市整體發展、吸引民間投資、創造周邊觀光及商業價值。李賢義補充，高雄港16-18號碼頭開放後，民眾可直接從高雄流行音樂中心一路逛到高雄港旅運中心，以不同角度及視角欣賞黃色小鴨，展現亞洲新灣區的水岸新風貌。

高雄港16-18號碼頭前身為貨物郵輪集散地。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

觀光局高閔琳局長表示，2024高雄燈會「Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」位於新開放的16-18號碼頭，1月27日至2月25日活動期間，將化身為療癒的大型氣模藝術品展場及大型氣墊、球池、旋轉木馬、小火車等遊戲空間（僅假日開放，免費入場）和美味餐飲市集的碼頭樂園，將帶給民眾全新的遊憩體驗。而市府與港務公司積極合作發展海洋親水活動，營造文創、音樂、遊艇、遊港、觀光等多元功能的舒適環境，不僅吸引遊艇及大型郵輪停靠帶來大量的觀光旅遊人潮，更提供國際觀光客更豐富的旅遊體驗，強化高雄作為國際觀光城市的魅力。

配合黃色小鴨冬日遊樂園1月27日至2月25日，高雄市文化局也將在碼頭邊設置「療癒森林」的大型裝置作品供民眾拍照互動；燈會期間每個周末及農曆年初一至初五，每天都將安排2場兒童戲劇演出以及精采的馬戲、互動體驗共計78場次的精彩表演；同時，每晚於高雄流行音樂中心及高雄港旅運中心展演港灣燈光秀。2024高雄燈會「Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」，絕對值得遊客來趟高雄冬日小旅行，更多資訊請上高雄旅遊網( https://khh.travel/ )官網、臉書及IG查詢。