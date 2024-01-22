香港女星容祖兒出道前身世坎坷，15歲時生父離家出走，與媽媽、弟弟相依為命長大，如今她靠著自己的才華成為「樂壇天后」，身家高達5億港幣（約新台幣20億元），而最近有網友發現她的生父容錦輝開設抖音帳號，推銷自己的商務車接送的生意，用以償還過去欠下賭債，昔日容祖兒斷父女情的往事再度被挖出。

容祖兒在單親家庭中長大，15歲時父親拋棄他們三母子在外躲債，從小她就得外出工作養家，2014年父親欠下賭債30萬港幣（約台幣120萬元），被債主滿街張貼海報告示，並稱此人是樂壇天后容祖兒的父親，令她也受到牽連引起不少爭議。她當年透過經紀人霍汶希回應，強調已經斷了父女情，「這麼多年來祖兒一直由媽媽撫養成人，關於爸爸的事，她作為女兒責任已盡，祖兒為了捍衛家人，以後老父親出面發生任何事，她不會回應也不會負責，當下最重要只有母親，其他事情不理。」

據《香港01》報導，最近容祖兒的生父容錦輝在抖音開設新帳號「輝哥-粵港澳跨境商務車隊長」，自介內容寫道他現年62歲，開商務車接送有20年，也做包車旅遊生意，短片介紹開車經歷，鏡頭前侃侃而談，不過影片動態自2023年7月22日更新到8月15日，上傳17支短片，8月之後沒有再更新動態。

過去港媒曾報導，擁有12個物業的容祖兒，雖然被視為香港娛樂圈的富婆，本人相當節儉，每月只留幾千塊給自己，剩下的給媽媽代為投資。