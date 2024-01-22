台灣去年初爆發30年來最大缺藥潮，但至今仍未緩解，更傳出至少缺200種藥物。但衛福部長薛瑞元今天回應，真正缺藥的只有8、9項，其他大部分都有可以替代的國產學名藥，但民眾堅持要用原廠藥，並直言「如果和健康生命有關，還堅持要某個廠牌的藥嗎？豈不是就等死？」

根據《CTWANT》報導，台灣去年初爆發「30年來最大的缺藥潮」，如今狀況依舊，保守估計至少缺200種以上的藥物。對於外傳國內缺藥至少200種。薛瑞元今天受訪表示，真正缺藥、沒有替代藥品的大概8、9項，其他大部分是堅持要用原廠藥。他指出，國人對於原廠藥的迷思根深蒂固，「如果這樣就叫缺藥，台灣非常危險！」

薛瑞元直言，現在一個船運有問題就會造成缺藥，如果和健康生命有關，還堅持要某個廠牌的藥嗎？豈不是就等死？老實講，藥應該沒有品牌忠誠度的問題，你可以說衣服要買哪個名牌，但藥是可以治好的就是好藥，目前可以替代的國產學名藥很多，品質和原廠藥沒有什麼差異，不要因為堅持品牌，讓自己的健康受到影響 ，這是得不償失。

食藥署說明，去年4月成立藥品供應通報處理中心以來，截至去年12月31日共接獲600餘件藥品短缺通報案件，經調查評估多為無短缺或有建議替代藥品，僅9項為國內無替代藥品，食藥署已即時徵得8項替代藥品專案製造或輸入，其餘1項刻正徵求中，有效避免藥品短缺造成臨床端衝擊。

食藥署公布9項短缺藥品：羅思克200毫克膠囊、安室律注射劑3公絲／公撮、＂唯德＂不活化A型肝炎疫苗、新睦樂凍晶注射劑、＂柏朗＂安得力多靜脈注射液、愛爾康縮瞳液、131-I碘化鈉治療膠囊、核研氯化亞鉈（鉈-201）注射劑、核研檸檬鎵（鎵-67）注射劑。其中核研檸檬鎵（鎵-67）注射劑仍在徵求專案製造或輸入，尚未有替代藥品。