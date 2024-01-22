歲末年初時，正是蜜棗盛產的季節，春節期間蜜棗禮盒是許多人送伴手禮的首選。高雄市農業局攜手家樂福、大潤發、Mia C’bon等三大連鎖通路於1／20（六）起至2／4（日）止的每週六、日，連續舉辦共計超過60場的試吃推廣活動，邀請喜愛蜜棗的消費者作夥來品嚐幸福好棗頭，新年好運龍棗來。

高雄市農業局攜手三大連鎖通路商推廣高雄蜜棗。（圖／高雄市農業局）

高雄蜜棗外觀青翠、口感皮薄、果肉雪白細緻，碩大圓滿的外型，號稱「臺灣青蘋果」，於全國蜜棗品質評鑑常年名列前茅，深受國內外消費者喜愛。農業局在實體通路特別與家樂福、大潤發推出蜜棗年節禮盒，另外三家通路也同時推出精緻小包裝，提供民眾送禮自用兩相宜的多樣化選擇。線上通路部分，農業局也在高雄首選電商平台推出頂級蜜棗禮盒，即日起消費即可獲得春節限定紅包袋，數量有限，送完為止。此外更舉辦消費滿百即贈雄幣1元的回饋金，累積滿10元雄幣即可於平台結帳時折抵，歡迎民眾買越多回饋越多。

高雄蜜棗外觀青翠、口感皮薄、果肉雪白細緻，碩大圓滿的外型，號稱「臺灣青蘋果」。（圖／高雄市農業局）

高雄市農業局長張清榮強調，高雄為全台最大的蜜棗產地種植面積737公頃，佔全台產量4成以上。農業局近年積極輔導高雄智慧農業協助農產轉型，並推出農產業智慧農業補助計畫，持續輔導更優質安全的高品質農產品上架各大通路，更是年節伴手禮的絕佳首選。

挑選蜜棗有5個小撇步。（圖／高雄市農業局）

高雄市農業局分享挑選蜜棗的5個小撇步，1.果皮光滑無外傷，品質佳的蜜棗外皮自然帶有漂亮的光澤。2.果蒂深且平滑：蒂頭周圍凹陷較深、廣且無皺褶者，品質佳、甜度高。3.盡量挑選存有果蒂的棗子，避免果肉直接與空氣接觸，容易熟化。4.顏色翠綠，建議選擇八分熟的翠綠色至九分熟的黃綠色之間最恰當，較耐儲存。5.果實飽滿手感較沉者水分比較多。歡迎民眾一起提「棗」拜年。