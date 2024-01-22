台中市1名余姓婦人，日前到市場採購結束騎車返家，途中發現騎乘手感不對勁，趕緊停車察看，確認廠牌、型號、車色就是自己的愛車，但車牌卻變成一組完全陌生的英文數字，嚇得向報警求助，警員聯繫張姓男車主，才發現他也在找尋機車，原來余婦與張男騎乘同款機車，不約而同又到菜市場購物，進而發生騎錯車的烏龍事件。

台中市警三分局東區所警員吳祖輝，上周值班時，見60多歲的余姓婦人神色緊張跑進派出所，著急表示「我的機車被人騎錯了」，警員追問下得知，余婦一早到新民街市場採買，只需購買蔬菜水果，因此未拔取機車鑰匙，速戰速決採買完畢便騎車離開。

不料騎到半途卻發現不順手，感覺把手有些陌生，滿腹狐疑地停車查看，仔細一瞧卻嚇了一大跳，自己的車牌竟變成另一組完全陌生英數字，趕緊把車子騎到派出所向警方求救。

警員依據車牌聯繫到72歲張姓男子，他也發現騎錯機車，回到市場卻遍尋不著，正不知該如何是好時，就接到警方來電，2輛機車在派出所重逢時，在場人頓時恍然大悟，原來除了車牌號碼不一樣外，2輛機車的廠牌、型號及顏色全都一模一樣。

更巧合的是，兩人機車又正巧都停在同一處，不僅未拔鑰匙，同樣掛滿採買物品，更都習慣使用側柱停放機車，才會一時不察騎錯機車，兩人也相互解釋及道歉，更謝謝警雃協助聯繫，讓機車順利物歸原主。