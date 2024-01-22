Energy 以全新單曲〈分合〉宣布回歸歌壇。（相信音樂提供）

相隔20年Energy在元旦宣佈重新出發，今（22日）以全新抒情單曲〈分合〉表達心聲，宣示他們回歸樂壇的決心！Energy於2002年出道即爆紅，被譽為「最殺的舞蹈男團」，但其實過往他們也有很多抒情歌曲，像是〈某年某月某一天〉、〈多愛我一天〉等，2024年重新合體以抒情歌先行出發，〈分合〉是描寫感情中的分合故事，也將Energy成員們的分合心情融入其中。

主唱阿弟說：「人生有太多遺憾，有很多如果，但現實中很多時候沒有如果。我們很幸運可以有再一次的機會，所有想要一起完成的，這次不留下遺憾，我們會一起找到答案。」團長牛奶表示：「重組合體真的不容易，尤其是要大家一起回到當年團體做的所有事情」，並透露5人彼此都有所犧牲，也都願意相互體諒，「當中也還是有碰到各種人、事等問題，但相信只要目標一致，再難的問題都是可以被解決及克服。」

Toro說：「這些年遠遠看著彼此的生活演變，曾經從我們變成我和你們，最後又回到我們，對我來說Energy是可以為彼此扶棺的交情。」書偉也說復合不是為了自己，是因為看到Energy粉絲們熱切的留言，發現自己的影響力。「當五月天嘉賓為什麼讓眾人驚艷，是因為大家覺得不可能，」書偉想告訴大家「連我們都可以，你們一定也可以」，表示沒想到會回唱片圈，但是老天開了一扇窗，就是要跨出那一步。坤達則是對未來充滿了期待，「覺得重聚很奇妙，也期待重聚之後彼此碰撞一起創造出新的火花 ！」

由於5個人各自有工作，湊在一起很難，錄音時雖然有時分開錄，但一有空大家都會聚在錄音室陪伴，坤達在錄音室配唱〈分合〉回想起他們以前演出的回憶，更加珍惜這次再度復合的機會。

Energy 合體復出推出全新單曲〈分合〉。（相信音樂提供）

〈分合〉是由創作才子蕭秉治為Energy訂做寫曲，金曲作詞人葛大為填詞，在〈分合〉這首歌中每個人都有表現歌聲特色的機會，也都有獨唱與高音詮釋，團員們唱著自己心聲，真摯的情感讓〈分合〉更令人感動。