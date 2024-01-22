今年適逢台灣自來水公司成立50周年，花蓮第9區管理處將存放地方水道百年歷史文物的陳列館，更新為「後山水起水資源文物館」，處長李慶興特別介紹放置2018年2月6日及2022年9月18日因強震毀損的下水道管的原因。（羅亦晽攝）

今年適逢台灣自來水公司成立50周年，花蓮第9區管理處將存放地方水道百年歷史文物的陳列館，更新為「後山水起水資源文物館」，以主題式展現各年代自來水產業所使用的工具。（羅亦晽攝）

今年適逢台灣自來水公司成立50周年，位在花蓮的第9區管理處特別將存放地方水道百年歷史文物的陳列館，更新為「後山水起水資源文物館」，以主題式展現各年代自來水產業所使用的工具，今揭牌啟用後，將帶領民眾穿越時光隧道，探索自來水公司前身與今世的歷史故事，讓地方文化持續流傳。

花蓮地區的自來水系統可從日據時代說起，當時任職台灣總督府衛生顧問的後藤新平，為解決台灣以水作為媒介的傳染病，如霍亂、痢疾、傷寒、腸道寄生蟲等，聘請專業人士到台灣展開調查並規畫興建水道，除建設自來水供水系統，也施作汙水及排水等相關系統。

其中，花蓮第一個自來水供水系統為1912年3月設置的花蓮吉野宮前水道（慶豐淨水場），是東部首個現代化自來水供水系統，同年5月則完成璞石閣水道（玉里淨水場）的建置，至於都會港埠供水系統，則是1921年完成的花蓮港水道（美崙淨水場），主要供應花蓮市用水，是東部最大規模的供水系統，之後也陸續發展各鄉鎮的供水設施。

台水公司重視台灣自來水的歷史，第9區管理處一群自來水有關文物及歷史有興趣的員工於2007年組成工作團隊，透過辦理退休同仁座談，鼓勵提供相關文物，以利進行資源清理盤點，經整理以系統化陳列展示後，同年成立公司第一個自來水文史主題館「花蓮自來水文史陳列館」。

隨台水成立邁入50周年，第9區管理處也重新整理文史陳列館裡的文物，並以「後山水起」為主題，更新改置成全新的水資源文物館，展示從日據時代、戰後初期、台水公司成立後不同階段的工作器具，特別的是，現場還擺放2018年2月6日及2022年9月18日因強震毀損的下水道管，讓民眾體會大自然的強大力量。

第9區管理處表示，「後山水起水資源文物館」開放時段為上班日的上午8時至中午12時，及下午1時30分至下午5時，國定例假日則休息，若民眾欲於非開放時間參觀，可撥打（03）8351141＃7洽詢。