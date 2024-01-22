台南市災防辦提醒22日入夜後寒流來襲，有養殖業者搭設魚塭防風棚。（台南市災防辦提供／程炳璋台南傳真）

台南市災防辦提醒寒流來襲，應注意禦寒預防農漁牧業受低溫造成災損。（台南市災防辦提供／程炳璋台南傳真）

依據中央氣象署資料，台南市22日寒流南下，入夜氣溫驟降，預估將有體感低於10度低溫，台南市災防辦呼籲民眾做好禦寒準備，台南市長黃偉哲提醒農漁畜牧業啟動防寒應變，減少低溫災損。

氣象署日前連續發布寒流資訊，南部民眾卻連日感受艷陽高照的暖陽氣候。台南市災防辦22日上午提醒，入夜後氣溫將明顯下滑，台南市會有體感低於10度以下的低溫發生，持續至23日凌晨達最低溫，23日白天氣溫略升，入夜後再降，24日凌晨同樣有10度以下低溫，提醒民眾做好禦寒準備。

台南市今年至今的低溫尚未帶來大規模嚴重寒害，為嚴防這波寒流影響，黃偉哲已要求台南市農業、民政、社會、衛生、消防等相關局處及37區公所落實應變機制，宣導農漁畜業做好相關防寒措施，啟動街友、遊民及老人等弱勢族群低溫關懷措施等，減少農漁災損與低溫衝擊。

災防辦主任方進呈指出，這波寒流預估至25日逐漸減弱，各地氣溫才會緩慢回升，這段期間農漁養殖業者及山坡地作物應嚴防寒害，尤其在23日至24日台灣附近東北風明顯偏強，台南將有9至10級強陣風，台灣鄰近海域風浪較大，浪高可達3至5公尺，民眾前往海邊活動或海上作業應特別注意安全。

台南市消防局長兼災防辦副主任李明峰強調，寒流期間，居家門窗易緊閉通風不良，使用瓦斯爐、熱水器應注意保持室內通風，避免一氧化碳中毒，使用電暖器具應注意防火及用電安全。

台南市災防辦參議王雅禾提醒，正值冬季流感好發季節，應注意手部衛生，防止流感傳染，避免長時間在室外寒冷環境中逗留，確保頭、頸、手和腳部保持溫暖，留意低溫引發呼吸道與心血管疾病。