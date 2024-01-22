周一布蘭特原油跌0.2%或16美分，每桶至78.22美元。西德州原油跌0.3%，每桶至72.96美元。

IG分析師Tony Sycamore說，儘管歐洲和中東地緣政治局勢持續緊張，但今早開盤表現疲弱，充分說明了原油市場目前的情緒。

據新聞報導，儘管烏克蘭無人機襲擊了俄羅斯一個大型燃料出口碼頭，但油價幾乎沒有變化。俄羅斯石油生產商Novatek在周日表示，由於火災，該公司被迫暫停波羅的海油庫的部分業務。

石油市場分析公司Vanda Insights的創辦人Vandana Hari表示，在事件沒有出現任何重大升級情況下，原油將進入區間盤整交易，並面臨一些下行壓力。

在中東戰場，加薩戰爭仍在激烈進行，美國在上周六發射了另一枚反艦導彈，進入亞丁灣，擊中了胡塞武裝份子。

IG的Sycamore表示，石油的基本面仍然在阻礙著油價。他補充說：「石油產量增加，中國和歐洲的成長前景最好也只是好壞參半，而本周的美國的GDP資料，預計將顯示經濟增速大幅放緩」。

美國能源資訊管理局、國際能源總署和石油輸出國組織對2024年需求增長的最新預測，都在每天124萬桶到225萬桶範圍之間。而這三個機構都預計2025年需求將會減速。