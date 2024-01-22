強烈冷氣團來襲，桃園市復興山區預估23、24日低溫下探0度可能降雪，將有遊客上山追雪，農業部林業及自然保育署新竹分署提醒，考量拉拉山國家森林遊樂區交通狀況，一旦降雪所有車輛暫停進入，遊客僅能徒步進入園區。桃園市農業局22日也赴復興區關心果園柑橘採收狀況，並呼籲農漁畜養殖業做好防寒措施。

拉拉山國家森林遊樂區因地理位置易受東北季風影響，遇到超強寒流來襲加上水氣充足，降雪機率非常高，包含上巴陵中心路沿線各民宿與農場、海拔1700到2130公尺的塔曼山登山口到塔曼山、海拔1600公尺以上的拉拉山巨木區、海拔1314公尺的巴陵鐵塔等地，都是遊客可能欣賞到降雪的熱門地點。

林業署新竹分署指出，拉拉山國家森林遊樂區因進入園區的林道狹小，考量車輛行進及園區內遊客安全，一旦有降雪情形，將於入口管制站管制車輛進入，所有車輛一律暫停進入，遊客仍可徒步進入園區。呼籲民眾上山應穿著足夠保暖禦寒衣物和裝備，若開車避免地面濕滑，應備妥雪鏈及隨時注意路況，也要避免露宿車上或山區過夜。

復興區柑橘正值果實成熟期，農業局長陳冠義22日上山勘查，與復興區農會共同前往果園了解果農寒害準備狀況。農會總幹事高理忠指出，過去柑橘類不常遇上寒害，由於近年來極端氣候發生頻率增加，相關保護措施越來越受重視，復興地區海拔高，桶柑類1至4月都是採收期，主要種植區在三民、雪霧鬧、高義地區，因為預估山區會下雪，果農近日積極搶收，如果未能採收完成，若真的碰到下雪，則是呼籲農友要噴水避免結凍。