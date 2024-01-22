《美麗島電子報》董事長吳子嘉日前稱民眾黨主席柯文哲投資上億經費經營TikTok。對此，柯文哲自媒體小組負責人陳智菡喊話吳子嘉，「請你把柯文哲花上億進入TikTok的證據拿出來」。

吳子嘉18日在政論節目《關鍵時刻》透露柯是台灣唯一投資上億元經費經營TikTok、短影音的政治人物，並表示年輕人看TikTok、看30秒鐘的東西，侯友宜講30分鐘沒人要看、趙少康以為自己很有魅力，但講5分鐘也沒人要看，「30秒決定輸贏」。

對此，陳智菡昨（21）日在臉書點名挑戰吳子嘉，並請吳把柯文哲花上億進入TikTok的證據拿出來。陳智菡提到，她是柯文哲自媒體負責人，從FB、IG、YT、TikTok、Line等，所有社群都是文宣部不到20人團隊自己一邊跑行程一邊拍攝、剪輯、撰稿、人手不夠時也會請黨部支援，選戰末期為了抵抗部分傳統媒體的打壓，成立KP TV 長時間直播，其創意、薪水與時間就是經營成本。陳智菡也透露，TikTok不收政治人物廣告，質疑吳子嘉在節目所稱「柯文哲上億投資TikTok」怎麼算出來？

陳智菡進一步表示，一支影片要擴散、要上發燒，絕對不靠張口胡說八道，也不是「董事長開講」靠人頭坐在台下用演的就可以，的確有「心法」，並狠酸「要等你們先做出一部YouTube 發燒1影片，我們才能在同一個對話基礎討論」。

從敗選以後，陳智菡說民眾黨一直檢討反省自己哪裡做的不夠好，反觀民進黨、國民黨同聲檢討民眾黨，包括民進黨發言人說年輕人參加政黨造勢，是「毒害國家幼苗」，陳智菡質疑，這是何等封建思想？並認為全球趨勢都在鼓勵「公民、民主意識要向下扎根」，台灣卻因為憲政體制故步自封、政黨私心，遲遲無法通過18歲公民權，早已成為「全世界最老的民主國家」。

對於有些人拿不到年輕選票，開始「否定年輕人的判斷能力」，把支持柯文哲詆毀是「年輕人不懂事」、「容易被洗腦」，陳智菡感嘆表示，無法聆聽年輕世代聲音，害怕青年挑戰，要怎麼同理青年的心境、困境，制定真正為青年著想的政策？媒體身為社會公器，不認真討論公共政策、監督執政黨，專司鬼扯護航金權政治，國家社會如何進步？

針對吳子嘉把柯文哲影片受年輕人歡迎黑成用錢買、用網軍推，陳智菡諷刺表示，「就繼續崩潰吧，你們整天在節目上胡說八道，戲劇張力效果做足，但年輕人根本不屑一顧，因為他們不想浪費時間聽你廢話」。陳智菡最後也指出，行政院長陳建仁說要加強力道「查核假訊息」，結果NCC卻裝瞎，只敢找小老百姓、網紅開刀，放任名嘴造謠肆無忌憚，把關鍵時刻變造謠時刻，比討論外星人還怪奇，「真要請大家看清楚，是誰縱容認知作戰？」