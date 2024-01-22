Dareen邱凱偉、撒基努、阿布在苗可麗、陳志強主持的三立《阿姐萬歲》，分享「為了求子出奇招，養兒才知超不簡單」。邱凱偉坦言婚後有生子壓力，一度聽信大師指點改風水，要他在兩間房中間挖洞，內褲也要剪破洞，這樣才有「通」的意思。他也曾嘗試貓式、倒立等動作，結果不慎扭到腰，讓他休養2個月都不能行房。

後來夫妻倆因朋友試管成功而心動，只是辛苦漫長的求子過程，以及看著老婆忍痛挨針，他都心痛的說：「媽媽好辛苦」。聊到男人的取精，陳志強笑說他和邱凱偉都在同間中心，那裡有舒適神祕的取精小房間，待在裡面既害羞又尷尬，「挑片的過程比取精還要久」；邱凱偉則害羞表示因為有喜歡的人選，所以都會自己準備好，「好在老婆有福報，取一次卵子就培養成功」。

撒基努說，他有計畫要懷蜜月寶寶，後來果然一發就中。他也坦言，做人之前也都有部落助攻，原來在他們部落有一種能生小孩的美食，在完婚後的第一星期就要吃，是用小米漿做皮，裡面包上鹹豬肉，捏成肉圓的樣子，一個就有臉這麼大。

他說，部落長老都很熱情，看撒基努的面相說一定會生兩個起跳，「阿娘喂，那個味道很臭，我老婆以為吃一口就好，還看向我求情，但長輩都在...只好吃光光，那個嘴巴臭三天，我那時心裡想，還好我是男的。」

阿布笑說，他在婚前放蕩不羈，也是也是朋友圈認證的晚婚或不婚族，根本沒想過自己會結婚、生子，對組織家庭是沒有任何憧憬跟計劃。但當老婆告訴他驗出「兩條線」時，他情緒激動的流下感動淚水。

阿布說，剛懷孕的時候，老婆因為很想生男的，就一直叫阿布載她去拜送子觀音，一個禮拜要去兩次，「你們知道我老婆想生男的，都拿甚麼去拜拜嗎，包括香蕉、蘋果，就希望一舉得男，但最後生的是女兒，我非常的開心。」

三位男星都透露老婆懷孕後口味大變，撒基努說他的老婆味覺改變最多，愛吃燒酒螺，還愛聞汽油味，覺得在加油站聞汽油味吃便當特別開胃，老婆說：「只要我能吃，甚麼都是好的。」

阿布笑說老婆懷孕時嗅覺敏感，好像緝毒犬，「她聞到我嘴有異味，後來去檢查發現以前戴牙套的牙齒潰爛，細菌在牙套裡面繁殖。邱凱偉和老婆不管坐月子規矩，洋派派作風令人傻眼，「我們在月子中心好像度假，半夜偷溜出去玩，老婆甚至隱瞞父母懷孕，想等生了再帶孩子回去，想給家人一些驚喜」。