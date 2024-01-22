劉德華演出的反派有血有肉，一方面狠勁十足一方面又有感情。（華映提供）

香港犯罪動作電影《潛行》由男神劉德華（華仔）監製及主演，林家棟、彭于晏、任達華、劉雅瑟、劉俊謙等實力派演員共同演出。電影在華語電影圈各地陸續開出亮眼成績，台灣上周末也開出紅盤，全台票房近1055萬，雖近年港片在台灣市場較勢微，但今年連續兩部華仔主演的作品，首周都開出破千萬的紅盤，證明天王票房魅力依舊。

《潛行》充滿許多香港電影警匪的經典元素，像是槍戰、臥底及天台場影，再加上創新的犯罪及查案手法，和華仔少見的惡人演技，讓口碑爆棚，而華仔身兼電影監製，也忙著四處為電影造勢宣傳，常見到自己多年鐵粉帶著小孩一起到戲院，讓他感動直呼：「我希望可以一直拍下去，之後你們帶著孫子一起來看我的電影。」

華仔談到以往40多歲時，儘量不演反派的想法，「那時很多年輕人視為是偶像，模仿我的行為，我覺得我在他們世界中還不算是實力派，他們會分不清現實，所以我很小心選擇角色，就像我戒菸也是覺得有這個責任，不想影響年輕人。」但他之後憑著努力也多次拿下影帝獎項，「過了一段時間，我覺得大家接受我是演技派，演壞人也不過是個角色，之前喜歡我的觀眾也長大更懂事了，我覺得在戲路上就可以有不同的選擇。」