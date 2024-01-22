2023年第24屆金手指獎年度新銳獎，由現任Yahoo奇摩廣告業務事業群業務總監蔣仲閔奪下，成為史上首位獲得該獎項的第1人。2024年伊始，蔣仲閔也接下公司重任，與夥伴共組新團隊，繼續貢獻創意與行銷策略，製作更多精采數位作品。

年度新銳獎是金手指獎主辦單位2022年創設的個人獎項之一，遺憾的是首年得主從缺，因此，蔣仲閔成為第一個被金手指獎肯定的新秀。他上台領獎時，謙稱是主辦單位放寬報名年齡上限，讓他有了得獎機會，也感謝入行至今，長官、前輩、恩師以及客戶們所給予的養分與幫助。

蔣仲閔表示，人生每個階段都會有不同學習體驗，學校是重要的轉捩點，就讀世新大學時期，老師帶著他做各種的專案。笑稱有里長伯個性的他也樂於幫助人，當上系學會會長之後，更是做了很多活動，過程中接觸的同學、學長姐們畢業後，很多人都在傳播產業工作，需要的時候彼此照看，無形中為他累積人脈。

畢業後，蔣仲閔進入臺灣安索帕，也是他接觸數位廣告的「啟蒙」。他表示，關於廣告行銷業界的一切，是進入臺灣安索帕之後才開始學習，當時的主管教會他很多基礎的事，從使用PowerPoint製作簡報到如何以策略思維，向客戶提案，讓他學習到策略與邏輯性的思考，與媒體溝通、客戶溝通的技巧。

Yahoo奇摩廣告業務事業群業務總監蔣仲閔。（圖／金手指獎提供）

進入Yahoo奇摩後，蔣仲閔一待就是7年，學到團隊合作的重要性，以前累積的一切都派上用場，例如學到的策略思維，讓他如道怎麼和客戶打交道、了解客戶需求、如何向客戶提案與客戶關係的拿捏等。

蔣仲閔不諱言，進Yahoo之前，他沒有業務經驗，所以很緊張，幸好當時的主管提供足夠空間，讓他以自己的方式從事業務工作，雖然有業績壓力，每季重新歸零，目標又比上一季高，但在Yahoo重視團隊合作，大家不吝嗇地彼此幫忙讓他感到溫暖。對他來說，不同階段，感謝遇到的每一個人都給予不同養分，如同捏黏土一般，把他塑造成現在的樣子。

身為業務人員，為公司賺錢是責任。蔣仲閔面對客戶時，從不急著推銷廣告版位與創意，所有溝通都從了解客戶要什麼、需求是什麼、為什麼想要合作? 找出客戶的目的後，他才會提出對應的企畫，讓案子可以成交。他笑說，自己很能和客戶聊，從中知道客戶個性、在意的點是什麼，有時候覺得自己好像《哈利波特》書中，霍格華茲魔法學校分發新生的那頂「分類帽」。

入行就從事數位廣告行銷，蔣仲閔表示，數位產業的特色就是每天都有變化，每一年都有不同的產業跟趨勢主題，不容易預測幾年後的趨勢，因此從事廣告行銷的人應該保持開放態度，擁抱新的事物、接受它，然後運用它，才有辦法介紹給客戶，然後幫客戶創造更多的合作。反之，客戶也會關注最新的數位趨勢，要求在新作品中使用新科技，所以他會學習新科技，了解如何運用，為公司與客戶創造更好的合作。

對於數位廣告的發展，蔣仲閔認為數位科技發展越來越快速，變化越來越大，但科技不是廣告創意的主軸，所有廣告產業都是繞著「人」而運作，不論數位科技如何發展，最終的核心還是客戶或受眾的需求。

甫升職擔任業務總監，蔣仲閔不諱言是一次新的摸索過程，因為他進入Yahoo之後，雖然帶領業務部門4個團隊之一，但上面還有大主管，他只承擔部分責任。2024年開始運作的新團隊是蔣仲閔首次獨立領軍，很多事情得學習、承擔，不過他樂觀表示，學習是好事，承擔責任越重大，就越有學習動力，對未來仍然保持信心。